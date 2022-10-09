Кого ищут работодатели: в центре занятости назвали наиболее востребованные профессии — Finance.ua

Кого ищут работодатели: в центре занятости назвали наиболее востребованные профессии Сегодня 09:11 — Личные финансы

Кого ищут работодатели: в центре занятости назвали наиболее востребованные профессии

Работодатели в Украине сейчас больше нуждаются в квалифицированных рабочих, водителях, работниках в сфере сельского хозяйства и специалистах для ремонта военной техники.

Об этом проинформировала в эфире общенационального телемарафона директор департамента Государственного центра занятости Любовь Бершадская, отвечая на вопрос, какие профессии сейчас наиболее востребованы.

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"У нас в течение нескольких лет тенденции не меняются. Это вакансии: рабочие с инструментом и квалифицированные рабочие. Работодатели нуждаются в достаточном количестве людей, умеющих работать с инструментом: это токари, фрезеровщики. Учитывая то, что мы сейчас в состоянии войны, и нужно ремонтировать технику — также есть вопросы по подбору квалифицированных работников, кроме того, никогда не выходило из пятерки сельское хозяйство, — отметила Бершадская.

Она уточнила, что, несмотря на войну, сельскохозяйственные работы не останавливались, поэтому работодатели искали трактористов, людей на сбор урожая (на так называемые сезонные работы).

«Всегда есть потребность в водителях, она сейчас тоже неотложна. Социальная сфера не отстает», — добавила Бершадская.

Она напомнила, что в середине сентября в Украине заработал Единый портал вакансий , объединяющий данные Государственной службы занятости, ресурсов поиска работы work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com.

Портал упрощает поиск нужной вакансии, информацию можно получать в режиме онлайн. В настоящее время на портале уже более 120 тыс. вакансий.

Бершадская напомнила, что в начале полномасштабной войны в Украине рухнул рынок труда, и вакансий было в разы меньше. А сейчас экономика понемногу оживляется.

«Статус безработного имели более 700 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, но есть и объективные причины. Очень много людей, выехавших за границу. Есть большое количество территорий, которые не подконтрольны Украине, но возвращаются постепенно. Хотя мы не прекращаем обслуживание граждан, если они обращаются с территорий, где ведутся боевые действия или временно оккупированы, но поиск работы в полной мере мы там провести не можем, поэтому в течение девяти месяцев было более 700 тысяч, а по состоянию на 1 октября это 260 тысяч», — сказала она.

Справка Finance.ua:

Эксперты считают, что ожидать массового повышения заработных плат осенью не стоит. Всё зависит от ситуации на фронтах. Если будет эскалация, очередная попытка оккупации Киевской области и других крупных городов, работодатели ограничат все инвестиции и заморозят трудоустройство новых работников;

осенью большое количество вакансий сохранится в обрабатывающей промышленности и торговле. Самыми популярными профессиями во время войны будут строители, коммунальщики и водители. Также растет спрос на рабочие специальности.

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