Может ли низкая зарплата во время военного положения не влиять на размер пенсии: ответ ПФУ — Finance.ua

Может ли низкая зарплата во время военного положения не влиять на размер пенсии: ответ ПФУ Сегодня 08:01 — Личные финансы

Может ли низкая зарплата во время военного положения не влиять на размер пенсии: ответ ПФУ

Чтобы увеличить размер пенсии, пенсионерам могут не учитывать зарплату, заработанную в период военного положения.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

2 сентября 2022 вступил в силу Закон Украины от 15.08.2022 № 2506-IX «О внесении изменения в статью 40 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ по оптимизации заработной платы при расчете пенсии за периоды страхового стажа во время военного положения».

Закон разрешает, если это целесообразно, исключить из периода, за который учитывается зарплата для расчета пенсии, месяцы зарплаты, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

Напомним, что для расчета пенсии учитывается заработная плата всех периодов страхового стажа с июля 2000 года. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000, составляет менее 60 месяцев, для расчета пенсии также может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 г.

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Начисленная заработная плата для каждого человека учитывается для пенсии через индивидуальный коэффициент зарплаты.

Он определяется за каждый месяц периода, за который учитывается заработная плата для расчета пенсии путем соотношения суммы заработной платы застрахованного лица и средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за один и тот же месяц.

Оптимизация заработка: как это работает

«Стоит отметить, что не всегда человек имеет высокие заработки. Именно поэтому предусмотрена возможность исключения из периода, за который учитывается зарплата для расчета пенсии, месяцев с невыгодным заработком (низкими коэффициентами). Такое „исключение“ называют оптимизацией заработка», — отмечают в ПФУ.

В результате оптимизации увеличивается зарплата, по которой рассчитывается пенсия и, как результат, увеличивается размер пенсии.

Порядок оптимизации зарплаты для расчета пенсии определен статьей 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При оптимизации можно исключить из подсчета зарплаты периоды до 60 календарных месяцев страхового стажа, но не более 10% продолжительности страхового стажа.

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Какие еще периоды можно исключить? Дополнительно (более 10% страхового стажа) по желанию пенсионера могут быть исключены периоды:

срочной военной службы,

обучения,

ухода за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью, человеком, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе,

ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста,

карантина (с месяца его введения в 2020 году и шести календарных месяцев после его завершения),

военного положения (с месяца его введения и в течение трех календарных месяцев после его прекращения или отмены).

К примеру: мужчина обращается за пенсией в сентябре 2022 года. Индивидуальный коэффициент заработка за 264 месяца страхового стажа (с 01.07.2000 по 30.06.2022) составил 3,07520. Из периода зарплаты целесообразно изъять заработок за 22 месяца с 01.09.2020 по 30.06.2022 (период карантина и военного положения). Индивидуальный коэффициент заработка после оптимизации — 4,83412, что приводит к увеличению размера пенсии.

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