В Минсоцполитики сообщили, сколько пенсионеров получат доплату в размере 300 грн в октябре — Finance.ua
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В Минсоцполитики сообщили, сколько пенсионеров получат доплату в размере 300 грн в октябре

Личные финансы
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В Минсоцполитики сообщили, сколько пенсионеров получат доплату в размере 300 грн в октябре
В Минсоцполитики сообщили, сколько пенсионеров получат доплату в размере 300 грн в октябре
В октябре произойдет несколько повышений пенсионных выплат, в том числе пенсионеры от 70 до 75 лет получат ежемесячные компенсационные выплаты в размере 300 грн. Всего такие выплаты получит около 1,7 млн пенсионеров.
Об этом заявила первый заместитель министерства социальной политики Украины Дарья Марчак во время телемарафона.
«Всем гражданам, имеющим пенсию до этого уровня, будет произведена ежемесячная выплата в размере 300 гривен. По нашим расчетам, речь идет о 1,6 — почти 1,7 млн человек, которые почувствуют эту выплату», — отметила чиновник.
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По ее словам, в общем, если брать категории, которым были повышены пенсии в предыдущие годы, речь идет о примерно 4 млн пенсионеров.
Дополнительные расходы Пенсионного фонда на такие выплаты за октябрь-декабрь 2022 года составят около 2 млрд 600 млн грн. Этот объем расходов предусмотрен в проекте бюджета Пенсионного фонда, поэтому финансирование для выплат есть.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Пенсионный фонд сообщал, что с 1 октября 2022 года в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж;
  • из-за войны, которую развязала россия, многие украинцы вынуждены спешно покидать свои дома, спасая себя и близких. Часто при эвакуации люди теряют важные документы. В Пенсионном Фонде Украины рассказали, как можно восстановить пенсионное удостоверение;
  • в январе 2014 года вступило в силу соглашение о социальном обеспечении между Польшей и Украиной, согласно которому лицо, работавшее и подлежащее социальному страхованию в Польше и Украине, может выйти на пенсию в любой из этих стран.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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