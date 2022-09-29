Украинцы недовольны уровнем доходов, однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку (инфографика) — Finance.ua

Украинцы недовольны уровнем доходов, однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку (инфографика) Сегодня 09:06 — Личные финансы

Украинцы недовольны уровнем доходов, однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку (инфографика)

Война вызвала ощутимые экономические потрясения в нашей стране. Как следствие, снизился уровень заработной платы и доходов украинцев. Согласно последним исследованиям кадрового портала grc.ua , из-за войны лишились работы и основного источника заработка 40% сограждан. Сократили зарплаты четверти (28,7%) опрошенных специалистов.

Сохранился уровень окладов на довоенном уровне, однако зарплаты выплачиваются с задержками у 6,3% работников. Зарплата осталась на довоенном уровне только у каждого пятого опрошенного специалиста.

Правда, есть небольшое количество работников, у кого увеличился оклад с начала войны. Повезло таким образом только 4,5% опрошенных специалистов.

Сложные экономические условия, понижение зарплат и повышение цен вызывают недовольство людей уровнем заработной платы. Более половины украинцев отметили, что их не устраивают суммы ежемесячной компенсации за их труд. Абсолютное недовольство озвучило четверть (25,7%) опрошенных специалистов, еще 28,5% отметили умеренное недовольство зарплатой.

Следует отметить, что в нынешний кризис рынок труда вошел уже в ослабленном состоянии. Предыдущий сложный период, вызванный пандемийными ограничениями, тоже отразился на зарплатах украинцев. Во время коронакризиса происходили как сокращение персонала, так и сокращение заработных плат. Следовательно, в январе — начале февраля 2022 года неудовлетворенность уровнем доходов была тоже высокой. Отмечали полное недовольство суммой ежемесячной компенсации за труд 32% специалистов, умеренное недовольство — 37% опрошенных.

Кризис на рынке труда принуждает украинцев к уступкам в размере заработной платы, несмотря на то, что они и так не слишком удовлетворены уровнем доходов. Специалисты предстают перед выбором — либо снизить свои зарплатные пожелания и получить работу, либо продолжать сложный поиск работы в условиях дефицита вакансий, высокой конкуренции и повышенных требований работодателей к кандидатам. Две трети украинцев готовы снизить желаемую зарплату при сложностях с трудоустройством. Есть даже такие, кто согласится на любую зарплату, которую предложат, лишь бы устроиться на работу. Такое намерение озвучили 8,1% опрошенных.

Каждый пятый специалист готов снизить желаемую зарплату не более 5%, еще столько же украинцев готовы снизить планку на 6-15%. Ради трудоустройства готовы снизить желаемый оклад на четверть 8,8% опрошенных украинцев.

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