Когда в европейских столицах последний раз открывали новые станции метро — Finance.ua

Когда в европейских столицах последний раз открывали новые станции метро Сегодня 21:23 — Мир

Когда в европейских столицах последний раз открывали новые станции метро

Киевский метрополитен уже много лет находится в состоянии стагнации — последняя новая станция была открыта еще в 2013 году. Эту претензию часто выдвигают и властям города, и руководству КП.

Об этом пишет «Слово и дело».

Когда в столицах других стран Европы последний раз открывали новые станции метро

Самый старый и один из крупнейших в мире метрополитен в Лондоне — он был открыт еще в 1863 году. В настоящее время протяженность линии составляет 405 километров (45% под землей), в метрополитене насчитывается 11 линий и 272 станции.

Последнее расширение лондонского метро было в 2021 году. В сентябре открылись две станции в районе Вондсворта — Battersea Power Station и Nine Elms.

Недавно, в ноябре прошлого года, новая станция открылась в метро Бухареста (Румыния) — Tudor Arghezi. Она стала 64-й по счету. До этого сразу десять станций метро открылось в 2020 году.

Метро в румынской столице было открыто в 1979 году. Там пять линий протяженностью всего 79 километров.

Один из самых загруженных метрополитенов в Европе — парижский. Он был открыт в 1900 году и сейчас насчитывает 16 линий протяженностью 226 километров.

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В 2022 году в Париже было открыто сразу четыре станции метро: в январе — Bagneux-Lucie Aubrac и Barbara, в мае — Aimé Césaire и Mairie d’Aubervilliers. В настоящее время метрополитен насчитывает 308 станций.

Метро Берлина всего на два года старше парижского. С 1902 года было построено 9 линий, протяженность которых составляет 155 километров (около 80% находится под землей).

Самая новая станция метро в столице Германии открылась в июле 2021 года — Museumsinsel — и стала 175-й по счету.

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В Мадриде работает система линий метрополитена и так называемого легкого метро (нечто среднее между трамваем и метро, ​​как правило, располагается на поверхности). Метро было открыто в 1919 году и развилось до 13 линий (294 километра протяженность) и более 300 станций. Самая новая станция открылась в марте 2015 года.

Римский метрополитен открылся в 1955 году и по масштабам он похож на киевский: три линии протяженностью всего 60 километров. Но станций больше, чем в украинской столице — 75 — и последняя из них открылась в мае 2018 года.

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В польской Варшаве одно из самых новых метро в Европе — открылось в 1995 году. В настоящее время метрополитен состоит из двух линий протяженностью 42 километра. Строится также третья линия, намечено, что шесть станций откроют к 2028 году.

Последние три станции метро в Варшаве открылись в сентябре 2022-го — Zacisze, Kondratowicza и Bródno. До этого две станции открыли в июне.

Компактное метро в столице Финляндии, Хельсинки. Оно было открыто в 1982 году, включает только одну линию протяженностью 43 километра. Последнее расширение было в декабре 2022 года.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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