Харьков купит 17 новых поездов для метро: кто профинансирует — Finance.ua
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Харьков купит 17 новых поездов для метро: кто профинансирует

Казна и Политика
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Харьков купит 17 новых поездов для метро: кто профинансирует
Харьков купит 17 новых поездов для метро: кто профинансирует
Харьковский метрополитен приобретет 17 новых пятивагонных поездов на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Несмотря на все трудности войны, уже сегодня мы должны заложить прочную основу для нашего успешного будущего. Поэтому метро Харькова совместно с Европейским банком реконструкции и развития приобретет 17 новых пятивагонных поездов», — отметил Терехов.
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По его словам, городские власти продолжают работу над глобальным проектом по удлинению третьей линии метрополитена.
Этот проект был начат задолго до полномасштабного вторжения рф.
Терехов подчеркнул, что средства ЕБРР — целевые и могут быть использованы исключительно на нужды, ради которых были выделены.
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Заметим, из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а из-за того, что в непосредственной близости к станции метро «Спортивная» были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции.
Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине 30,7 млн евро. Эти средства должны улучшить муниципальную инфраструктуру страны и городской общественный транспорт в таких городах, как Киев, Одесса, Львов, Луцк и Сумы. ЕИБ также дал обязательства по дальнейшей финансовой поддержке Украины до конца года.
По материалам:
Діло
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