Прокуратура вернула в собственность государства пограничную полосу в Харьковской области вдоль границы с россией — Finance.ua

Прокуратура вернула в собственность государства пограничную полосу в Харьковской области вдоль границы с россией Сегодня 09:13 — Казна и Политика

В собственность государства возвращены земли 566 га пограничной полосы вдоль российско-украинской границы в Харьковской области, которые были переданы в частную собственность для сельскохозяйственных нужд.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

«Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление Харьковской областной прокуратуры в интересах государства. Благодаря прокуратуре в собственность государства будут возвращены земли пограничной полосы вдоль российско-украинской границы на Харьковщине площадью 566 га и стоимостью более 3,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что указанные земельные участки незаконно выбыли из государственной собственности в коммунальную и переданы в аренду частному субъекту хозяйствования для сельскохозяйственных нужд.

Год сделки прокуратура не сообщает.

При этом указанные земли фактически являются землями пограничной полосы и должны использоваться исключительно для строительства и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны государства-агрессора.

«Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и должны использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Использование этих земель для сельскохозяйственных нужд, выбытие из государственной собственности и нахождения в аренде частных субъектов хозяйствования делает невозможным их использование для защиты нашей страны», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в прокуратуре, выявленный случай — не исключение.

«Это уже второй удовлетворенный иск областной прокуратуры указанной категории», — подчеркнули в прокуратуре.

Економічна Правда По материалам:

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