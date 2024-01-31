Прокуратура вернула в собственность государства пограничную полосу в Харьковской области вдоль границы с россией — Finance.ua
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Прокуратура вернула в собственность государства пограничную полосу в Харьковской области вдоль границы с россией

Казна и Политика
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В собственность государства возвращены земли 566 га пограничной полосы вдоль российско-украинской границы в Харьковской области, которые были переданы в частную собственность для сельскохозяйственных нужд.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
«Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление Харьковской областной прокуратуры в интересах государства. Благодаря прокуратуре в собственность государства будут возвращены земли пограничной полосы вдоль российско-украинской границы на Харьковщине площадью 566 га и стоимостью более 3,5 млрд грн», — говорится в сообщении.
Прокуратура установила, что указанные земельные участки незаконно выбыли из государственной собственности в коммунальную и переданы в аренду частному субъекту хозяйствования для сельскохозяйственных нужд.
Год сделки прокуратура не сообщает.
При этом указанные земли фактически являются землями пограничной полосы и должны использоваться исключительно для строительства и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны государства-агрессора.
«Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и должны использоваться для обороны страны и обеспечения деятельности органов пограничной службы. Использование этих земель для сельскохозяйственных нужд, выбытие из государственной собственности и нахождения в аренде частных субъектов хозяйствования делает невозможным их использование для защиты нашей страны», — говорится в сообщении.
При этом, как отмечают в прокуратуре, выявленный случай — не исключение.
«Это уже второй удовлетворенный иск областной прокуратуры указанной категории», — подчеркнули в прокуратуре.
По материалам:
Економічна Правда
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