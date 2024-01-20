Обоснованный тариф на проезд в киевском метро уже превысил 30 гривен — Finance.ua

Обоснованный тариф на проезд в киевском метро уже превысил 30 гривен Сегодня 15:06 — Казна и Политика

Обоснованный тариф на проезд в киевском метро уже превысил 30 гривен

Экономически обоснованный тариф на проезд в метро Киева превысил 30 гривен, в то время как реальная стоимость — 8.

Об этом рассказал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в интервью LB.ua.

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По его словам, повышение тарифов — не компетенция мерополитена, хотя предприятие ежегодно и представляет данные о себестоимости проезда в Департамент экономики КГГА.

В последний раз тариф на проезд в метро рос в 2018 году. Тогда расходы на электроэнергию составляли 466 миллионов гривен, а в 2024-м уже достигают 1,6 миллиарда гривен, говорит Брагинский. Несмотря на это, тарифы во время действия военного положения повышать не собираются.

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«Киевский метрополитен» не получает доходов от профильной деятельности, убытки достигают трех миллиардов гривен. По мнению Брагинского, та же реклама в метро не перекроет эти убытки, а предприятие не стоит нагружать дополнительной непрофильной работой.

С 2018 года тариф на проезд в киевском метрополитене составляет 8 гривен. Стоимость планировали повысить до 20 гривен в начале 2022 года, но из-за начала полномасштабного вторжения решение отложили. По подсчетам коммунальных перевозчиков экономически обоснованный тариф составлял 21 гривну для метро и 25 гривен для наземного транспорта.

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The Village Україна По материалам:

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