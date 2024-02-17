Когда Украина сможет экспортировать весь запланированный урожай зерна за 2023 год: прогноз МИД Британии — Finance.ua

Когда Украина сможет экспортировать весь запланированный урожай зерна за 2023 год: прогноз МИД Британии Сегодня 07:15 — Аграрный рынок

Когда Украина сможет экспортировать весь запланированный урожай зерна за 2023 год: прогноз МИД Британии

Вопреки российским атакам на украинские порты и инфраструктуру Украина может выполнить запланированный экспорт зерна из урожая 2023 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Он убежден, что если Украина будет продолжать ежемесячно отгружать 6 млн тонн по суше и морскому пути, то сможет осуществить экспорт запланированных объемов урожая 2023−24 года до мая.

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«Несмотря на неоднократные нападения россии на украинские порты и инфраструктуру, Украине удалось оттеснить большую часть российского флота из Крыма, обеспечив глобально важный экспортный маршрут в Черном море», — заявил Кэмерон.

Он считает, что прогноз по экспорту является «прекрасной новостью» для Украины.

«Мы решительно поддерживаем право Украины на экспорт своих товаров и будем работать со всеми нашими международными партнерами, чтобы поддержать свободу коммерческого судоходства в Черном море», — заявил глава британского МИД.

Кэмерон заявил, что россия «должна уважать право Украины экспортировать свои товары».

Представитель ООН подчеркнул, что увеличение экспорта через украинский морской коридор из одесских портов является положительной новостью не только для экономики Украины, но и важно для глобальной продовольственной безопасности.

«Ситуация, однако, остается нестабильной», — сказал он, добавив, что хотя объемы экспорта «остаются высокими, проблемы с безопасностью продолжают влиять на портовые операции, расходы и привлечение частного сектора».

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Напомним, Катар внес значительный вклад в размере $20 млн в программу Grain from Ukraine, суть которой заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Укрінформ По материалам:

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