Катар виділив $20 млн для ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України») — Finance.ua

Катар виділив $20 млн для ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України») Сьогодні 12:23 — Аграрний ринок

Катар виділив $20 млн для ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України»)

Катар зробив значний внесок у розмірі $20 млн в програму Grain from Ukraine.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані.

«Відзначив внесок Катару обсягом $20 млн в ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна попри спроби росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки», — написав президент у своєму телеграм-каналі.

Він подякував за важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих росією українських дітей. Крім того, були обговорені подальша співпраця за цим напрямом і продовження роботи над реалізацією Української формули миру, а також організація майбутнього Глобального саміту миру.

Нагадаємо, суть гуманітарної програми «Зерно з України», яка була запущена 15 листопада 2022 року, полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

Нею передбачається, що:

Україна спрямує частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду;

міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

У листопаді 2023 року Швеція, Швейцарія та Австрія оголосили про виділення на програму Grain From Ukraine через Всесвітню продовольчу програму сумарно понад €15,5 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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