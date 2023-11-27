Швейцарія надасть понад 3 млн євро на ініціативу «Зерно з України» — Finance.ua

Швейцарія надасть понад 3 млн євро на ініціативу «Зерно з України»
Швейцарія виділить понад 3 млн євро на реалізацію ініціативи «Зерно з України» (Grain From Ukraine), метою якої є постачання українського зерна до найбідніших країн.
Як повідомили у посольстві Швейцарії, про це заявив президент Швейцарії Ален Берсе під час саміту продовольчої безпеки у Києві.
Читайте також
Берсе оголосив, що Швейцарія виділить для Всесвітньої продовольчої програми, яка реалізує ініціативу, 3 млн швейцарських франків — близько 3,1 млн євро.
Він зауважив також, що через агресивну війну рф близько 11 млн українців потребують допомоги продуктами харчування.
Нагадаємо, Швеція оголосила про виділення на ініціативу додаткових понад 8 млн євро, Фінляндія — 2 млн євро, а також коштів на розмінування сільгоспугідь в Україні.
Латвія раніше анонсувала свій другий внесок у програму у розмірі 50 тисяч євро.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною