Експорт українського зерна перевищив 12 млн тонн — Finance.ua

Експорт українського зерна перевищив 12 млн тонн Сьогодні 06:04 — Аграрний ринок

Експорт українського зерна перевищив 12 млн тонн

Обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України у 2023/24 МР станом на 22 листопада склав 12 млн т, що на 4,6 млн т, або 28% менше аналогічного показника минулого сезону.

Про це свідчать дані Державної митної служби, які публікує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Так, пшениці з початку сезону відправлено 5,5 млн т, що на 15% менше торішніх обсягів.

Постачання ячменю на зовнішні ринки склало 860 тис. т, що на 36% менше, ніж торік.

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Жита відправили 0,9 тис. т (-92%).

Кукурудзи експортовано 5,6 млн т, що на 3,2 млн т, або 36,6% менше відвантажень на аналогічну дату минулого сезону.

Експорт борошна з України склав 50,3 тис. т, що відповідає торішньому показнику.

Нагадаємо, у 2022/23 МР експорт зернових та зернобобових культур склав 49 млн т: пшениці — 16,8 млн т; ячменю — 2,7 млн т; жита — 18 тис. т; кукурудзи — 29,1 млн т; борошна — 153,6 тис. т.

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