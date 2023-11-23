Експорт українського зерна перевищив 12 млн тонн — Finance.ua
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Експорт українського зерна перевищив 12 млн тонн

Аграрний ринок
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Експорт українського зерна перевищив 12 млн тонн
Експорт українського зерна перевищив 12 млн тонн
Обсяг експорту зернових та зернобобових культур з України у 2023/24 МР станом на 22 листопада склав 12 млн т, що на 4,6 млн т, або 28% менше аналогічного показника минулого сезону.
Про це свідчать дані Державної митної служби, які публікує Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Так, пшениці з початку сезону відправлено 5,5 млн т, що на 15% менше торішніх обсягів.
Постачання ячменю на зовнішні ринки склало 860 тис. т, що на 36% менше, ніж торік.
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Жита відправили 0,9 тис. т (-92%).
Кукурудзи експортовано 5,6 млн т, що на 3,2 млн т, або 36,6% менше відвантажень на аналогічну дату минулого сезону.
Експорт борошна з України склав 50,3 тис. т, що відповідає торішньому показнику.
Нагадаємо, у 2022/23 МР експорт зернових та зернобобових культур склав 49 млн т: пшениці — 16,8 млн т; ячменю — 2,7 млн т; жита — 18 тис. т; кукурудзи — 29,1 млн т; борошна — 153,6 тис. т.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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