Україна вже експортувала тимчасовим «зерновим коридором» майже 15 мільйонів тонн вантажів — Finance.ua
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Україна вже експортувала тимчасовим «зерновим коридором» майже 15 мільйонів тонн вантажів

Аграрний ринок
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Україна вже експортувала тимчасовим «зерновим коридором» майже 15 мільйонів тонн вантажів
Україна вже експортувала тимчасовим «зерновим коридором» майже 15 мільйонів тонн вантажів
За п’ять місяців роботи тимчасового морського коридору Україна вже експортувала майже 15 млн т вантажів, із них 10 млн т — агропродукція.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає пресслужба Мінвідновлення.
Кубраков зазначив, що за 5 місяців роботи коридору до морських портів Одеської області під завантаження зайшло 469 нових суден.
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Наразі 39 суден завантажуються в портах Одеса, Чорноморськ, Південний.
Ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн т вантажів.
Нагадаємо, Україна 10 серпня 2023 року оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути насамперед використовувалися для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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