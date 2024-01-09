Україна вже експортувала тимчасовим «зерновим коридором» майже 15 мільйонів тонн вантажів — Finance.ua

Україна вже експортувала тимчасовим «зерновим коридором» майже 15 мільйонів тонн вантажів Сьогодні 05:15 — Аграрний ринок

Україна вже експортувала тимчасовим «зерновим коридором» майже 15 мільйонів тонн вантажів

За п’ять місяців роботи тимчасового морського коридору Україна вже експортувала майже 15 млн т вантажів, із них 10 млн т — агропродукція.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передає пресслужба Мінвідновлення.

Кубраков зазначив, що за 5 місяців роботи коридору до морських портів Одеської області під завантаження зайшло 469 нових суден.

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Наразі 39 суден завантажуються в портах Одеса, Чорноморськ, Південний.

Ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн т вантажів.

Нагадаємо, Україна 10 серпня 2023 року оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України. Ці маршрути насамперед використовувалися для виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року.

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Укрінформ За матеріалами:

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