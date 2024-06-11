Когда Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от доходов с росактивов: ответ Еврокомиссии — Finance.ua

Когда Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от доходов с росактивов: ответ Еврокомиссии Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Когда Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от доходов с росактивов: ответ Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Об этом она сказала во вторник в Берлине на конференции по восстановлению Украины.

«Почти 1,5 млрд евро непредвиденных доходов будут доступны уже в июле — 10% уйдет на реконструкцию и восстановление, большой процент — на оборону», — сказала фон дер Ляйен.

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Президент Еврокомиссии также сообщила, что на этой неделе на саммите Большой семерки «мы будем обсуждать, как Украина еще быстрее сможет извлечь больше пользы от замороженных российских активов».

При этом фон дер Ляйен констатировала, что ЕС сделал возможность использовать непредвиденные доходы от замороженных российских активов «в соответствии с международным законодательством».

Справка Finance.ua:

президенты США и Франции обязуются поддержать усилия ЕС и G7 по получению прибыли от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;

США готовы предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против москвы на неопределенный срок;



Совет ЕС принял ряд законодательных актов, гарантирующих, что чистая прибыль от замороженных активов россии будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также укрепления ее оборонного потенциала и реконструкции.



Економічна Правда По материалам:

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