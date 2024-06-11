Когда Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от доходов с росактивов: ответ Еврокомиссии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от доходов с росактивов: ответ Еврокомиссии

Казна и Политика
1
Когда Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от доходов с росактивов: ответ Еврокомиссии
Когда Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от доходов с росактивов: ответ Еврокомиссии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.
Об этом она сказала во вторник в Берлине на конференции по восстановлению Украины.
«Почти 1,5 млрд евро непредвиденных доходов будут доступны уже в июле — 10% уйдет на реконструкцию и восстановление, большой процент — на оборону», — сказала фон дер Ляйен.
Читайте также
Президент Еврокомиссии также сообщила, что на этой неделе на саммите Большой семерки «мы будем обсуждать, как Украина еще быстрее сможет извлечь больше пользы от замороженных российских активов».
При этом фон дер Ляйен констатировала, что ЕС сделал возможность использовать непредвиденные доходы от замороженных российских активов «в соответствии с международным законодательством».

Справка Finance.ua:

  • президенты США и Франции обязуются поддержать усилия ЕС и G7 по получению прибыли от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;
  • США готовы предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против москвы на неопределенный срок;
  • Совет ЕС принял ряд законодательных актов, гарантирующих, что чистая прибыль от замороженных активов россии будет использована для дальнейшей военной поддержки Украины, а также укрепления ее оборонного потенциала и реконструкции.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.