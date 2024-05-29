Глава Нацбанка озвучил идею финансирования Украины за счет российских активов — Finance.ua

Глава Нацбанка озвучил идею финансирования Украины за счет российских активов
В настоящее время внимание экспертов приковано, в частности, к варианту долгового финансирования (займа или ценных бумаг) с обеспечением в виде российских суверенных активов.
Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный по результатам круглого стола «Размораживание замороженных активов для общественного блага» в рамках UkraineSecurityForum в Брюсселе.
По его словам, во время круглого стола обсуждали идею репарационного займа.
Как это будет работать? Пышный говорит, что это может быть долгосрочный заем от партнеров Украины с обеспечением в виде права требования Украины к россии по выплате репараций и под гарантии российских резервов, которые могут быть засчитаны кредиторами против обязательств Украины по займу в случае отказа россии выплатить репарации.
Такой механизм рассматривается наряду с идеей займа под залог доходов от российских активов.
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Пышный говорит, что этот механизм имеет определенные преимущества — гибкий в реализации, понятный полисимейкерам и, по мнению многих, менее рискованный с юридической точки зрения.
«То, что сейчас экспертное сообщество и политики генерируют различные идеи по финансовому инжинирингу, которые являются креативными и с юридической, и с финансовой точки зрения, — положительная тенденция. Это доказывает, что наши международные партнеры нацелены на поиск эффективных решений для предоставления Украине доступа к активам рф», — отметил глава Нацбанка.
«Очень важно, что этот практический разговор не проходил вне украинского контекста. Собственно, я также имел возможность прокомментировать, даже довольно эмоционально, справедливость решения в пользу Украины.
Очевидно, бенефициарами этих активов могут быть только две стороны — это россия, которая несет глобальную угрозу, разрушает мировой порядок, нарушает международное право и лишь усиливает агрессию и несет полную ответственность за убийства и сотни миллиардов причиненного ущерба. Или Украина, которая уже понесла и колоссальные и подтвержденные международными оценками ежедневно растущие потери, ежедневно теряет людей, но продолжает защищать себя и остальной мир от военной агрессии россии и варварства. Так что выбор очевиден — не могу представить, при каких обстоятельствах эти активы могут быть доступны агрессору", — написал Пышный.
Он также отметил, что применение коллективных контрмер по взысканию всего объема российских активов не уменьшит предсказуемость и стабильность финансовых рынков и политической ситуации в мире, а наоборот — позволит построить действительно прочную систему сдерживания агрессивных войн в будущем, а следовательно, будет способствовать формированию более стабильной, предсказуемой и безопасной среды.
Справка Finance.ua:
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже в текущем году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от замороженных российских активов.
- Как писал FT, министры финансов стран Большой семерки поддержали идею предоставления кредита Украине под гарантии доходов от замороженных российских активов, чтобы обеспечить финансирование Киева после 2024 года.
- Издание отмечает, что европейцы особенно обеспокоены «справедливым распределением рисков», опасаясь, что Европа возьмет на себя основную тяжесть финансовых и правовых рисков, а также зеркальных ответных действий со стороны россии, поскольку большинство активов хранится на европейском континенте.
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