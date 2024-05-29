Глава Нацбанка озвучил идею финансирования Украины за счет российских активов — Finance.ua

Глава Нацбанка озвучил идею финансирования Украины за счет российских активов Сегодня 16:03

Глава Нацбанка озвучил идею финансирования Украины за счет российских активов

В настоящее время внимание экспертов приковано, в частности, к варианту долгового финансирования (займа или ценных бумаг) с обеспечением в виде российских суверенных активов.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный по результатам круглого стола «Размораживание замороженных активов для общественного блага» в рамках UkraineSecurityForum в Брюсселе.

По его словам, во время круглого стола обсуждали идею репарационного займа.

Как это будет работать? Пышный говорит, что это может быть долгосрочный заем от партнеров Украины с обеспечением в виде права требования Украины к россии по выплате репараций и под гарантии российских резервов, которые могут быть засчитаны кредиторами против обязательств Украины по займу в случае отказа россии выплатить репарации.

Такой механизм рассматривается наряду с идеей займа под залог доходов от российских активов.

Пышный говорит, что этот механизм имеет определенные преимущества — гибкий в реализации, понятный полисимейкерам и, по мнению многих, менее рискованный с юридической точки зрения.

«То, что сейчас экспертное сообщество и политики генерируют различные идеи по финансовому инжинирингу, которые являются креативными и с юридической, и с финансовой точки зрения, — положительная тенденция. Это доказывает, что наши международные партнеры нацелены на поиск эффективных решений для предоставления Украине доступа к активам рф», — отметил глава Нацбанка.

«Очень важно, что этот практический разговор не проходил вне украинского контекста. Собственно, я также имел возможность прокомментировать, даже довольно эмоционально, справедливость решения в пользу Украины.

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Очевидно, бенефициарами этих активов могут быть только две стороны — это россия, которая несет глобальную угрозу, разрушает мировой порядок, нарушает международное право и лишь усиливает агрессию и несет полную ответственность за убийства и сотни миллиардов причиненного ущерба. Или Украина, которая уже понесла и колоссальные и подтвержденные международными оценками ежедневно растущие потери, ежедневно теряет людей, но продолжает защищать себя и остальной мир от военной агрессии россии и варварства. Так что выбор очевиден — не могу представить, при каких обстоятельствах эти активы могут быть доступны агрессору", — написал Пышный.

Он также отметил, что применение коллективных контрмер по взысканию всего объема российских активов не уменьшит предсказуемость и стабильность финансовых рынков и политической ситуации в мире, а наоборот — позволит построить действительно прочную систему сдерживания агрессивных войн в будущем, а следовательно, будет способствовать формированию более стабильной, предсказуемой и безопасной среды.

Справка Finance.ua:

По словам президента Украины Владимира Зеленского, уже в текущем году Украина может получить 1 миллиард 700 миллионов евро от доходов от замороженных российских активов.

Как писал FT, министры финансов стран Большой семерки поддержали идею предоставления кредита Украине под гарантии доходов от замороженных российских активов, чтобы обеспечить финансирование Киева после 2024 года.

Издание отмечает, что европейцы особенно обеспокоены «справедливым распределением рисков», опасаясь, что Европа возьмет на себя основную тяжесть финансовых и правовых рисков, а также зеркальных ответных действий со стороны россии, поскольку большинство активов хранится на европейском континенте.



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