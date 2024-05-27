Марченко оценил переговоры о передаче Украине прибыли от замороженных активов рф — Finance.ua

Марченко оценил переговоры о передаче Украине прибыли от замороженных активов рф Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Марченко оценил переговоры о передаче Украине прибыли от замороженных активов рф

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что он доволен тем, как продвигаются переговоры G7 о финансировании помощи за счет прибыли, полученной от российских активов.

«Я доволен прогрессом», — цитирует Марченко издание Bloomberg

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Он отметил, что министры финансов G-7 «очень усердно» работают над этим вопросом. Марченко указал, что «достаточно времени», чтобы подготовить предложение для лидеров, которые соберутся в июне, добавив, что надеется на достижение соглашения на этой встрече.

Глава Минфина добавил, что надеется, что страны Европейского союза смогут сохранить единодушие по вопросу помощи Украине.

В совместном коммюнике министры финансов G-7 подтвердили свою приверженность оказанию помощи Украине в удовлетворении ее неотложных краткосрочных финансовых потребностей и «координации долгосрочных приоритетов в сфере восстановления и реконструкции».

«Мы достигаем прогресса в обсуждении потенциальных возможностей привлечения чрезвычайной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов в пользу Украины, согласно международному праву и нашим соответствующим правовым системам, с целью представления вариантов предоставления дополнительной финансовой поддержки Украине нашим лидерам к саммиту в Апулии в июне», — говорится в коммюнике по итогам встречи.

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Напомним, США настаивают на том, чтобы «Большая семерка» использовала будущие доходы от около 280 миллиардов долларов в фондах российских центральных банков, большая часть которых заморожена в Европе. Этот план мог бы разблокировать пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.

21 мая Совет Евросоюза одобрил план по использованию доходов от активов рф для помощи Украине. В этом году Киев может получить около 3 миллиардов евро, 90% этой суммы планируется использовать для поддержки ВСУ.

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УНІАН По материалам:

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