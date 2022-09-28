Когда нужно ставить на учет украинский автомобиль в Польше — Finance.ua

Когда нужно ставить на учет украинский автомобиль в Польше
Украинские беженцы, прибывшие в Польшу после 24.02.2022 г., не должны сразу ставить автомобиль на учет. Однако если машина находится в стране более полугода, его нужно зарегистрировать в местной районной (уездной) администрации по месту жительства.
Согласно положениям «Специального закона об особых положениях в области транспорта и морского хозяйства» в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины (ст. 15), украинцы, пересекшие польскую границу после 24 февраля, не обязаны иметь документы, подтверждающие владение транспортным средством (до 31 декабря 2022). Единственное условие — наличие действующей страховки для выезда за границу (Зеленая карта).
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Регистрировать автомобиль на иностранных номерах в Польше нужно при условии, что владелец авто планирует находиться в этой стране более 6 месяцев. Если вы планируете находиться в Польше более 180 дней, необходимо зарегистрировать авто в первые 6 месяцев пребывания в этой стране.
Заявление о регистрации автомобиля необходимо подать в районную (уездную) администрацию по месту жительства.
Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы:
- удостоверение личности владельца;
- сертификат соответствия транспортного средства;
- страховку (ОС);
- подтверждение уплаты НДС (VAT);
- техосмотр;
- документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (оригинал договора купли-продажи, договора дарения, счет-фактуру по НДС);
- свидетельство о регистрации в Украине;
- номерные знаки;
- техпаспорт (при наличии).
К документам, выданным на украинском языке, обязательно необходимо приложить перевод на польский язык.
Справка Finance.ua:
- обособленное подразделение ГП «Документ» в Варшаве вводит услугу обмена водительского удостоверения для граждан Украины в Польше;
- в Польше вступили в силу новые штрафы. Суммы выросли, в том числе и для водителей, повторно превысивших скорость. А еще нарушителям будет «легче накопить» штрафные баллы;
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