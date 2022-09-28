Когда нужно ставить на учет украинский автомобиль в Польше — Finance.ua

Когда нужно ставить на учет украинский автомобиль в Польше Сегодня 21:02 — Личные финансы

Когда нужно ставить на учет украинский автомобиль в Польше, freepik.com

Украинские беженцы, прибывшие в Польшу после 24.02.2022 г., не должны сразу ставить автомобиль на учет. Однако если машина находится в стране более полугода, его нужно зарегистрировать в местной районной (уездной) администрации по месту жительства.

Согласно положениям «Специального закона об особых положениях в области транспорта и морского хозяйства» в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины (ст. 15), украинцы, пересекшие польскую границу после 24 февраля, не обязаны иметь документы, подтверждающие владение транспортным средством (до 31 декабря 2022). Единственное условие — наличие действующей страховки для выезда за границу ( Зеленая карта ).

Регистрировать автомобиль на иностранных номерах в Польше нужно при условии, что владелец авто планирует находиться в этой стране более 6 месяцев. Если вы планируете находиться в Польше более 180 дней, необходимо зарегистрировать авто в первые 6 месяцев пребывания в этой стране.

Заявление о регистрации автомобиля необходимо подать в районную (уездную) администрацию по месту жительства.

Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы:

удостоверение личности владельца;

сертификат соответствия транспортного средства;

страховку (ОС);

подтверждение уплаты НДС (VAT);

техосмотр;

документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (оригинал договора купли-продажи, договора дарения, счет-фактуру по НДС);

свидетельство о регистрации в Украине;

номерные знаки;

техпаспорт (при наличии).

К документам, выданным на украинском языке, обязательно необходимо приложить перевод на польский язык.

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Телеканал 24 По материалам:

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