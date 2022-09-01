В Украине стала доступна электронная «Зеленая карта» — Finance.ua

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В Украине стала доступна электронная «Зеленая карта»

Страхование
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В Украине стала доступна электронная «Зеленая карта»
В Украине стала доступна электронная «Зеленая карта»
Страховщики — полные члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины с 1 сентября начали заключать электронные договоры международного страхования «Зеленая карта».
Об этом сообщается на сайте МТСБУ.
«По-прежнему страхователи будут иметь право заключать договоры международного страхования в бумажной форме, с использованием карт зеленого цвета», — сказано в сообщении.
Отмечается, что электронные договоры международного страхования вступают в действие не ранее 00 часов суток, следующего за днем заключения договора.
«То есть нельзя будет заключить такой договор „сегодня на сегодня“», — объясняют эксперты.

Зеленая карта и другие: какая страховка нужна для пересечения границы во время войны 🚗

Также следует помнить о необходимости распечатать и иметь при себе распечатанную в черно-белом формате карту международного автомобильного страхования, полученную от страховщика средствами электронной коммуникации после заключения электронного договора международного страхования.
«Именно эту карту нужно будет предъявлять при проверках за рубежом. Карты международного автомобильного страхования будут генерироваться информационной системой МТСБУ по единой форме для всех страховщиков», — добавили в МТСБУ.

Оформить Зеленую карту на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
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