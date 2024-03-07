Китай обещает углублять отношения с россией — Finance.ua

Китай обещает углублять отношения с россией Сегодня 15:15 — Мир

Китай обещает углублять отношения с россией

Министр иностранных дел Китая Ван И пообещал углублять отношения с россией, на фоне того как Пекин продолжает подчеркивать важность того, что он называет «многополярным» мировым порядком.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Китая и The Guardian.

Выступая в четверг, Ван сказал, что отношения между Китаем и США являются «критическими», а углубляться и укрепляться в ближайшие месяцы будут именно отношения с россией.

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«Поддержка и развитие отношений Китая и россии является стратегическим выбором обеих сторон, основанным на фундаментальных интересах двух народов. Китай и россия выработали новую парадигму отношений между большими странами, полностью отличающуюся от устаревшего подхода времен „холодной войны“ — неприсоединение, отказ от конфронтации и отсутствие нацеленности на третью сторону», — сказал Ван И, которого цитируют в пресс-службе МИД Китая.

Ван похвалил «стратегическое руководство» главы Китая Си Цзиньпина и президента россии владимира путина за укрепление отношений настолько, что в прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 миллиардов долларов. Ван отметил, что российский газ питает китайские домохозяйства, а по российским дорогам ездят китайские автомобили.

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На ежегодной пресс-конференции Ван затронул вопросы войн в Украине и Газе, а также отношения Китая с Европой. Всюду он подчеркивал «тенденцию» к многополярному миру, в котором, по словам Пекина, больше не доминирует гегемония Вашингтона.

«Это, как отмечается, было важной частью „безграничной“ дружбы, которую Китай и россия провозгласили в феврале 2022 года, незадолго до вторжения россии в Украину. Пекин поддерживал москву дипломатически и экономически после вторжения, к разочарованию западных лидеров.» Отношения Китая и россии развиваются по тенденции многополярности", — заявил Ван в четверг.

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В рамках этого акцента на многополярности, как отмечается, внешняя политика Китая все больше фокусируется на важности Глобального Юга. Ван сказал, что Китай есть, был и будет являться важным членом этой группы стран.

«Глобальный Юг больше не молчаливое большинство, а сила реформирования международного порядка», — отметил глава МИД Китая.

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Глава МИД Китая обвинил США в введении санкций против китайских компаний на «впечатляющем» и «непостижимом» уровне, ссылаясь на оппозицию Пекина «односторонности и протекционизму» — жалобам, которые в последнее время стали модными словами в официальных заявлениях Китая, указывает The Guardian.

Также Ван обвинил США в невыполнении обещаний и сказал, что они «одержимы» подавлением Китая.

Ван подчеркнул важность взаимоуважения. «Неприемлемо, чтобы одни страны были за столом, а другие были в меню», — сказал он.

УНН По материалам:

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