Китай увеличивает военный бюджет до рекордного показателя — Finance.ua

Китай увеличивает военный бюджет до рекордного показателя
Китай решил увеличить военный бюджет в 2024 году на 7,2% до 1,67 трлн юаней (231 млрд долл.).
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный перед открытием Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
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Также Китай официально принял жесткую формулировку по Тайваню.
«Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа „одного Китая“, решительно выступать против независимости Тайваня и иностранного вмешательства», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на сессии ВСНП.
Сумма оборонного бюджета не стала неожиданностью, ведь Китай увеличивает расходы на оборону за последние годы. В 2017-м они впервые превысили 1 трлн юаней (около 138 млрд долл. по текущему курсу). Военные расходы росли даже во время пандемии, а в прошлом году военный бюджет КНР вырос до 1,55 трлн юаней.
Даже несмотря на такой рост, Китай тратит на оборону значительно меньше США. Напомним, в декабре американский президент Джо Байден подписал военный бюджет на 2024 год в размере 886,3 млрд долларов.
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