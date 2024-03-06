Китай увеличивает военный бюджет до рекордного показателя — Finance.ua

Китай увеличивает военный бюджет до рекордного показателя Сегодня 07:50 — Мир

Китай решил увеличить военный бюджет в 2024 году на 7,2% до 1,67 трлн юаней (231 млрд долл.).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный перед открытием Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Читайте также ЕС предлагает включить в новый пакет санкции против китайских компаний за помощь россии — Bloomberg

Также Китай официально принял жесткую формулировку по Тайваню.

«Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа „одного Китая“, решительно выступать против независимости Тайваня и иностранного вмешательства», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на сессии ВСНП.

Читайте также Китай впервые за более чем 20 лет потерял первенство в импорте товаров в США

Сумма оборонного бюджета не стала неожиданностью, ведь Китай увеличивает расходы на оборону за последние годы. В 2017-м они впервые превысили 1 трлн юаней (около 138 млрд долл. по текущему курсу). Военные расходы росли даже во время пандемии, а в прошлом году военный бюджет КНР вырос до 1,55 трлн юаней.

Даже несмотря на такой рост, Китай тратит на оборону значительно меньше США. Напомним, в декабре американский президент Джо Байден подписал военный бюджет на 2024 год в размере 886,3 млрд долларов.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.