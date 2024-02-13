ЕС предлагает включить в новый пакет санкции против китайских компаний за помощь россии — Bloomberg Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

ЕС предлагает включить в новый пакет санкции против китайских компаний за помощь россии — Bloomberg

Европейский Союз предлагает в новом пакете санкций ввести ограничения в отношении ряда компаний, в том числе китайских, за поддержку россии в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg

Отмечается, что в случае одобрения этого предложения это будет первый случай, когда ЕС ввел ограничения для компаний из Китая после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

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В проекте предложения ЕС по санкциям упоминаются также компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции, отмечает Bloomberg.

В частности, предлагается запретить европейским компаниям торговать с фирмами, внесенными в санкционный список, чтобы исключить возможность приобретения россией запрещенных товаров через компании в третьих странах.

Сообщается, что ранее ЕС предлагал включить в санкционный список несколько китайских компаний, но эти предложения были отклонены из-за сопротивления некоторых стран-членов блока и после того, как Пекин предоставил определенные гарантии.

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В частности, в Евросоюзе обвиняют технологические компании и компании по производству электронных приборов в «содействии военному и технологическому усовершенствованию россии или развитию российского сектора обороны и безопасности».

Предложения включают три китайские фирмы и по одной компании из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции и Гонконга.

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Укрінформ По материалам:

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