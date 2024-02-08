Китай впервые за более чем 20 лет потерял первенство в импорте товаров в США — Finance.ua

Китай впервые за более чем 20 лет потерял первенство в импорте товаров в США
Китай в прошлом году впервые за более чем два десятилетия уступил первенство в импорте товаров в Соединенные Штаты.
Об этом со ссылкой на Минторг США сообщает ABC News.
По данным министерства, в 2023 году крупнейшим импортером в Соединенные Штаты с долей более 15% во всем американском импорте стала Мексика, поставки из которой выросли на 5% по сравнению с годом ранее и достигли $475 миллиардов.
В то же время стоимость китайского импорта упала на 20% до $427 миллиардов, а его доля в импорте США сократилась почти до 14%.
В последний раз мексиканские товары, импортируемые в Соединенные Штаты, превышали стоимость китайского импорта в 2002 году, а с 2008-го по 2022 год Китай уверенно удерживал первенство в товарном импорте в США.
Это изменение отражает рост напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также попытки США импортировать продукцию из дружественных и близких к себе стран.
Экономические отношения между Соединенными Штатами и Китаем в последние годы серьезно ухудшились, поскольку Пекин проводил агрессивную торговую политику по захвату внешних рынков и усиливал опасную военную активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Администрация Трампа начала вводить повышенные тарифы на китайский импорт в 2018 году, утверждая, что торговая практика Пекина нарушает правила Всемирной торговой организации.
Президент Джо Байден сохранил эти пошлины после вступления в должность в 2021 году.
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