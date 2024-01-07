Китай ввел санкции против компаний из США за продажу оружия Тайваню — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай ввел санкции против компаний из США за продажу оружия Тайваню

28
Китай ввел санкции против пяти американских производителей военной техники из-за недавней продажи оружия Тайваню.
Об этом сообщает МИД Китая.
Среди компаний, на которые наложили санкции: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.
В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится, что имущество этих компаний на территории КНР будет заморожено. Также китайским организациям и отдельным лицам запретили совершать операции и сотрудничать с ними.
Представитель МИД заявил, что последние продажи оружия «серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, угрожают миру и стабильности в Тайванском проливе».
Следует отметить, что в прошлом месяце Государственный департамент США одобрил продажу военного оборудования на сумму 300 млн долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня.

Конфликт Тайваня и Китая

Пекин рассматривает остров Тайвань как сепаратистскую провинцию и пытается восстановить над ним полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимым государством с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
Соединенные Штаты Америки оказывают военную помощь Тайваню. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.
Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.
В конце декабря китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном «воссоединении» Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам «отделения» острова от КНР.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.