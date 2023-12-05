Вечно терпеть не будем: глава Еврокомиссии предупредила Китай о дисбалансе в торговле перед саммитом — Finance.ua

Вечно терпеть не будем: глава Еврокомиссии предупредила Китай о дисбалансе в торговле перед саммитом Сегодня 19:15 — Мир

Вечно терпеть не будем: глава Еврокомиссии предупредила Китай о дисбалансе в торговле перед саммитом

Страны-члены Европейского Союза не будут вечно терпеть растущий торговый дисбаланс с Китаем, предупредила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен перед саммитом ЕС-Китай.

Об этом пишет AFP.

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Говоря об экономике, фон дер Ляен подчеркнула, что Европа пытается не «отсоединиться» от китайского государства, а «снижать риск» связей, ставших слишком односторонними.

«Мы наблюдаем растущий торговый дисбаланс. За последние два года торговый дисбаланс увеличился вдвое и на сегодняшний день достиг почти 400 миллиардов евро», — сказала она.

«Европейские лидеры не будут терпеть со временем дисбаланса в торговых отношениях. У нас есть инструменты для защиты нашего рынка», — продолжила она в интервью для European Newsroom.

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«Но мы предпочитаем находить решение путем переговоров. И это те варианты, которые, например, сейчас на столе, и я думаю, что в пользу Китая также внимательно изучить эти варианты», — отметила фон дер Ляен.

Фон дер Ляен, президент Европейской комиссии, и Шарль Мишель, глава Европейского совета, прибудут в четверг в Пекин на саммит ЕС-Китай.

Это будет первый саммит руководства ЕС с главой Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном с личным участием с 2019 года. Он будет посвящен торговле и войнам в Украине и Ближнем Востоке, указывает издание.

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УНН По материалам:

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