Байден хочет возобновить военные связи с Китаем — Салливан — Finance.ua
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Байден хочет возобновить военные связи с Китаем — Салливан

Мир
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Флаг США и Китая
Флаг США и Китая, ua.depositphotos.com
Президент США Джо Байден хочет возобновить военные связи с Китаем.
Об этом рассказал в интервью программе «Face the Nation» на телеканале CBS советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.
«Президент решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений», — заявил Салливан.
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Он отметил, что возобновление военных связей может происходить на всех уровнях — от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также «на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе».
В эфире программе «State of the Union» на CNN Салливан заявил, что Байден будет пытаться «продвинуть мяч» по военным связям во время встречи с Си Цзиньпином, но отказался предоставить дальнейшие подробности.
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«Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их возобновить», — сказал Салливан, добавив, что «это главный вопрос повестки дня».
Байден впервые за год лично встретится с главой Китая Си Цзиньпином в среду в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Это будет только вторая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года.
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Ожидается, что на встрече Байдена и Си будут обсуждаться глобальные вопросы — от войны между Израилем и ХАМАСом до вторжения россии в Украину, связи Северной Кореи с россией, Тайвань, Индо-Тихоокеанский регион, права человека, производство фентанила, искусственный интеллект, а также «справедливые» торговые и экономические отношения, сообщил высокопоставленный американский чиновник.

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По материалам:
Українська правда
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