Байден и Моди увидели серьезное влияние войны рф против Украины на мировую экономику — Finance.ua

Байден и Моди увидели серьезное влияние войны рф против Украины на мировую экономику Сегодня 17:43

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров в Вашингтоне отметили, что развязанная россией полномасштабная война против Украины оказывает все большее влияние на глобальную экономическую систему, говорится в совместном заявлении лидеров.

«Президент Байден и премьер-министр Моди отметили серьезное и все большее влияние конфликта в Украине на глобальную экономическую систему, включая продовольственную, топливную и энергетическую безопасность, а также важнейшие цепочки поставок», — говорится в совместном заявлении по итогам встречи.

Отмечается, что Вашингтон и Дели «обязуются продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины».

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