Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологии Китая — Finance.ua

Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологии Китая Сегодня 10:46 — Мир

Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологии Китая

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в производство отдельных видов технологий и продукции, связанных с национальной безопасностью в Китае.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.

Указ уполномочивает министра финансов США «регулировать американские инвестиции в вызывающие беспокойство страны», а также в организации, занимающиеся деятельностью, связанной с чувствительными технологиями, критическими для нацбезопасности.

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Речь идет прежде всего о секторах полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологиях и искусственном интеллекте.

«Президент определил Китайскую Народную Республику, включая Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао, как страну, вызывающую беспокойство», — уточняется в документе.

Как сообщалось, этому шагу администрации Байдена предшествовали широкие и подробные консультации с сотнями заинтересованных сторон, представителей технологического производства, а также иностранных союзников и партнеров Соединенных Штатов.

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Укрінформ По материалам:

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