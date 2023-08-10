Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологии Китая — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологии Китая

Мир
14
Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологии Китая
Байден подписал указ об ограничении инвестиций в технологии Китая
Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в производство отдельных видов технологий и продукции, связанных с национальной безопасностью в Китае.
Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома.
Указ уполномочивает министра финансов США «регулировать американские инвестиции в вызывающие беспокойство страны», а также в организации, занимающиеся деятельностью, связанной с чувствительными технологиями, критическими для нацбезопасности.
Читайте также
Речь идет прежде всего о секторах полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологиях и искусственном интеллекте.
«Президент определил Китайскую Народную Республику, включая Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао, как страну, вызывающую беспокойство», — уточняется в документе.
Как сообщалось, этому шагу администрации Байдена предшествовали широкие и подробные консультации с сотнями заинтересованных сторон, представителей технологического производства, а также иностранных союзников и партнеров Соединенных Штатов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.