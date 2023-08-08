Индия запретила производителям военных дронов использовать китайское оборудование — Finance.ua

Индия запретила производителям военных дронов использовать китайское оборудование Сегодня 19:15 — Мир

Индия запретила производителям военных дронов использовать китайское оборудование

Индия в последние месяцы запретила отечественным производителям военных беспилотников использовать оборудование и компоненты, изготовленные в Китае, из-за роста обеспокоенности уязвимостью безопасности своих военных данных.

Об этом со ссылкой на источники в индийском Минобороны и ОПК сообщает Reuters

Эта мера принята на фоне напряженности между двумя соседними странами и в то время, когда Нью-Дели проводит масштабную военную модернизацию, предусматривающую более широкое внедрение на вооружение армии беспилотных систем и других автономных платформ, мировым лидером в производстве которых является Китай.

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Индийское руководство озабочено вероятностью компрометации разведданных, собранных дронами с изготовленными в Китае коммуникационными блоками, камерами, радиопередатчиками и операционным программным обеспечением.

На двух встречах в феврале и марте, на которых обсуждались тендерные требования к беспилотникам, индийские военные чиновники сообщили потенциальным участникам тендера, что в случае установки на их аппаратах оборудования и компонентов из стран, имеющих общую сухопутную границу с Индией, они не будут допущены к конкурсу из соображений безопасности. Причиной было названо, что такое оборудование может иметь «лазейки в безопасности» и передавать важные военные данные производителю.

Один из высокопоставленных собеседников Reuters сказал, что ссылка на соседние страны является эвфемизмом для Китая, добавив, что индийская промышленность стала слишком зависима от второй экономики мира.

Индия выделила около $20 миллиардов (1,6 млрд рупий) на военную модернизацию в 2023−24 годах, из которых 75% зарезервировано для внутренней промышленности. Однако запрет на китайские запчасти приведет к существенному повышению стоимости индийского производства военных беспилотников, заставив производителей дороже покупать их в других местах.

Кроме того, поскольку 70% мирового рынка оборудования и компонентов для производства беспилотных систем производятся в Китае, существует высокая вероятность того, что приобретенное в третьих странах оборудование будет содержать китайские элементы.

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Укрінформ По материалам:

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