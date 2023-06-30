Новый американский робот Morphobot может превращаться в дрон: как он работает (видео) — Finance.ua
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Новый американский робот Morphobot может превращаться в дрон: как он работает (видео)

Технологии&Авто
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Новый американский робот Morphobot может превращаться в дрон: как он работает (видео)
Новый американский робот Morphobot может превращаться в дрон: как он работает (видео)
В США ученые создали нового робота, который может изменять свою форму, адаптируясь к разным условиям. Эта разработка, которую назвали Morphobot, может летать, ездить и ходить. А по дизайну он чем-то похож на персонажей из «Трансформеров».
Morphobot — это мультимодальный мобильный морфобот. Его размер можно сопоставить с машинкой на дистанционном управлении, однако набор функций, конечно, здесь гораздо больше.
М4 оснащен электроникой, компактной компьютерной системой и двигателями. Он имеет большие колеса, которые могут превращаться в роторы. Поэтому дрон может взлетать в считанные секунды. Также ему не страшны сложные местности и крутые склоны. На неровной поверхности Morphobot может стать на два колеса и ходить по ним.
Работает Morphobot на процессоре Jetson Nano и приводится в движение миниатюрным компьютером, созданным компанией Nvidia специально для робототехники. Робот оснащен искусственным интеллектом, поэтому может самостоятельно принимать решения для наилучшей производительности.
По материалам:
ITsider.
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