В Украине запустили серийное производство дрона Sirko — Finance.ua

В Украине запустили серийное производство дрона Sirko Сегодня 17:18 — Технологии&Авто

В Украине запустили серийное производство дрона Sirko

Украинский беспилотный авиационный комплекс Sirko запущен в серийное производство. Об этом «Укринформу» рассказал председатель наблюдательного совета ООО «Научно-производственная компания Skyassist» Игорь Криничко на презентации БПЛА украинского производства «Февраль Птицы Демо День» во вторник, 25 июля.

Дрон Sirko, разработанный харьковскими инженерами и испытанный защитниками в Николаевской, Херсонской, Купянском направлении, получил одобрительные отзывы, пишет издание. Криничко заявил, что серийное производство беспилотников уже запущено, мощности позволяют производить 800−1000 в месяц, а в течение июня удалось отгрузить военным примерно 100 комплексов.

«По словам Криничко, около недели назад комиссия от Минобороны Украины приняла решение предоставить доступ к эксплуатации БПАК Sirko в войсках. «Сейчас идет кодификация. По моему мнению, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что работает в этом направлении очень тщательно», — сказано в сообщении.

О государственной закупке речь не идет, беспилотники закупаются волонтерами. Криничко объяснил, что налажены нужные связи для получения комплектующих из разных стран, в частности, от китайских, тайваньских, канадских, израильских поставщиков.

22 июля Министерство обороны Великобритании показало беспилотник, который Украина получит в рамках нового пакета помощи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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