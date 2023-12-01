Иностранные инвесторы избавлялись от китайских акций 4 месяца подряд— Bloomberg — Finance.ua

Иностранные инвесторы избавлялись от китайских акций 4 месяца подряд— Bloomberg Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

Иностранные инвесторы избавлялись от китайских акций 4 месяца подряд— Bloomberg

Иностранные инвесторы продавали китайские акции четыре месяца подряд, что стало самой длительной серией продаж, поскольку опасения по поводу восстановления экономики Китая сохраняются.

Об этом пишет Bloomberg

Так, иностранцы продали акций на 1,8 млрд юаней (252 млн долларов) в чистом выражении на фоне того, что китайский индекс продолжает падать.

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В частности, в ноябре индекс CSI 300 упал на 2,1% - это был самый плохой показатель среди основных мировых индексов.

В четверг, 30 ноября, CSI 300 торговался вблизи минимума 2023 года, который был достигнут месяцем ранее — в октябре.

На закрытии 1 декабря CSI 300 составил 3482,88 пункта, потеряв 0,38%. Инвесторы разочарованы восстановлением китайской экономики, а прибыль компаний за третий квартал и прогнозы их не впечатлили, объяснил стратег Saxo в Гонконге Рэдмонд Вонг.

Результаты CSI 300 резко контрастируют с ростом индекса MSCI All-Country World Index почти на 9% в ноябре, что было вызвано уверенностью инвесторов в том, что Федеральная резервная система закончила серию повышений ставок.

Агентство также обратило внимание, что отток денег инвесторов с китайского рынка в ноябре сопоставим со средним ежемесячным оттоком в 60 млрд юаней с августа по октябрь.

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Эти оттоки немного компенсировали покупки китайских бумаг 30 ноября в преддверии ребалансировки индексов MSCI, которые оказались самыми высокими с июля, отмечает Bloomberg.

Второй самый большой фондовый рынок в мире продолжает падать, несмотря на признаки того, что Китай хочет решить проблему в своем секторе недвижимости. Регулирующие органы составляют список из 50 застройщиков, имеющих право на разное финансирование, писал Bloomberg 20 ноября. Хотя это помогло акциям застройщиков, настроения инвесторов остаются отрицательными.

Економічна Правда По материалам:

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