Безос планирует продать свои акции Amazon еще на 1 миллиард долларов — Finance.ua

Безос планирует продать свои акции Amazon еще на 1 миллиард долларов
Основатель Amazon Джефф Безос продаст большую часть своей доли в компании после того, как на прошлой неделе продал акций на сумму около 240 млн долларов.
Отмечается, что Безос может продать от 8 до 10 миллионов акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов.
Представитель Безоса не сразу ответил на запрос Reuters о комментарии, как и компания Amazon.
Безос, являющийся третьим самым богатым человеком в мире с состоянием около 170 миллиардов долларов, все еще владеет около 988 миллионами акций Amazon, что составляет почти 10% акций компании.
После того, когда Безос покинул пост генерального директора Amazon в 2021 году, он активизировал свою благотворительную деятельность и заявил, что планирует раздать большую часть своего состояния при жизни.
В августе Безос и его невеста Лорен Санчес пообещали выделить 100 миллионов долларов на восстановление Мауи после того, как смертоносные пожары опустошили гавайский остров.
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Безос заявил, что продает акций Amazon по меньшей мере на 1 миллиард долларов в год, чтобы финансировать свой ракетный стартап Blue Origin, а в 2020 году он запустил фонд Earth Fund в размере 10 миллиардов долларов для борьбы с последствиями изменения климата.
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