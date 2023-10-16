Самая богатая женщина Австралии сорвала сделку крупнейшего в мире производителя лития — Finance.ua
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Самая богатая женщина Австралии сорвала сделку крупнейшего в мире производителя лития

Мир
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Самая богатая женщина Австралии сорвала сделку крупнейшего в мире производителя лития
Самая богатая женщина Австралии сорвала сделку крупнейшего в мире производителя лития
Американский литиевый гигант Albemarle отказался от поглощения австралийской горнодобывающей компании Liontown Resources за 4,2 млрд долл. после того, как самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт нарастила свою долю в компании и фактически сорвала сделку.
Об этом пишет Bloomberg.
«Стремясь увеличить объемы поставок, Albemarle месяцами интересовалась компанией в Перте, присматриваясь к проекту Kathleen Valley — одного из самых перспективных австралийских месторождений.
В сентябре Liontown согласилась на «лучшее и окончательное» предложение американской компании в размере 3 австралийских доллара за акцию — почти 100% премии к той цене, которая была в марте, когда стало известно о заинтересованности Albemarle в поглощении компании", — пишет агентство.
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Однако в последние недели Albemarle пришлось столкнуться с приходом горнодобывающего магната Джины Райнхарт, поскольку ее компания Hancock Prospecting Pty. неуклонно наращивала свои акции в Liontown до 19,9%.
На прошлой неделе она стала крупнейшим инвестором с достаточным влиянием, чтобы потенциально заблокировать голосование акционеров по сделке.
Albemarle сообщила Liontown, что не будет настаивать на заключении сделки из-за «растущих сложностей, связанных с выполнением соглашения», объявил накануне австралийский горнодобывающий концерн.
Акции Liontown с момента последнего предложения о покупке подешевели почти на 8%. На решение Albemarle они также реагируют падением — на 0,83%. Акции Albemarle также дешевеют — на 4,34%.
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По материалам:
Економічна Правда
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