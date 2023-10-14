Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов

Личные финансы
26
Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов
Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов
Для вхождения в 1% самых состоятельных людей, по версии консалтинговой компании SmartAsset, граждане каждого штата США должны зарабатывать разные суммы. В Коннектикуте, где установлен самый большой пороговый уровень доходов по стране, необходимо зарабатывать примерно 953 000 долларов ежегодно, чтобы оказаться в этой престижной категории.
Об этом сообщает visualcapitalist.com

Сколько нужно, чтобы войти в 1% самых богатых людей

Сообщается, что Массачусетс следует за Коннектикутом с необходимостью годового дохода в 903 401 доллар США для попадания в элитный 1%.
Пороги доходов, необходимых для попадания в 1% самых богатых людей, в Калифорнии, Нью-Джерси и Вашингтоне составляют 844 266, 817 346 и 804 853 долларов США соответственно.
С другой стороны, Западная Виргиния предъявляет самый демократичный порог, с минимальным годовым доходом 367 582 доллара, что является самым низким из всех штатов и лишь около трети необходимого в Коннектикуте. Несколько выше этот показатель в Миссисипи, где требуемый доход составляет 381 919 долларов в год.
Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов

Какие критерии для вхождения в 1% самых богатых людей

В сообщении также отмечается, что штаты, расположенные на северо-востоке и западном побережье, знаменитые своими экономическими успехами, устанавливают более высокие финансовые критерии для вхождения в 1% самых богатых по сравнению с южными штатами.
Это также связано со средним уровнем доходов по каждому штату. К примеру, семьи в Массачусетсе в среднем зарабатывают почти 90 000 долларов в год, тогда как домохозяйства в Миссисипи имеют средний доход около 49 000 долларов в год.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.