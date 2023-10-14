Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов — Finance.ua

Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов Сегодня 05:18 — Личные финансы

Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов

Для вхождения в 1% самых состоятельных людей, по версии консалтинговой компании SmartAsset, граждане каждого штата США должны зарабатывать разные суммы. В Коннектикуте, где установлен самый большой пороговый уровень доходов по стране, необходимо зарабатывать примерно 953 000 долларов ежегодно, чтобы оказаться в этой престижной категории.

Об этом сообщает visualcapitalist.com

Сколько нужно, чтобы войти в 1% самых богатых людей

Сообщается, что Массачусетс следует за Коннектикутом с необходимостью годового дохода в 903 401 доллар США для попадания в элитный 1%.

Пороги доходов, необходимых для попадания в 1% самых богатых людей, в Калифорнии, Нью-Джерси и Вашингтоне составляют 844 266, 817 346 и 804 853 долларов США соответственно.

С другой стороны, Западная Виргиния предъявляет самый демократичный порог, с минимальным годовым доходом 367 582 доллара, что является самым низким из всех штатов и лишь около трети необходимого в Коннектикуте. Несколько выше этот показатель в Миссисипи, где требуемый доход составляет 381 919 долларов в год.

Какие критерии для вхождения в 1% самых богатых людей

В сообщении также отмечается, что штаты, расположенные на северо-востоке и западном побережье, знаменитые своими экономическими успехами, устанавливают более высокие финансовые критерии для вхождения в 1% самых богатых по сравнению с южными штатами.

Это также связано со средним уровнем доходов по каждому штату. К примеру, семьи в Массачусетсе в среднем зарабатывают почти 90 000 долларов в год, тогда как домохозяйства в Миссисипи имеют средний доход около 49 000 долларов в год.

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