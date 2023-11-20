Спонсор войны Alibaba отказывается от планов из-за санкций США, а основатель компании продаст акции — Finance.ua

Спонсор войны Alibaba отказывается от планов из-за санкций США, а основатель компании продаст акции Сегодня 09:12 — Фондовый рынок

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding объявил, что отказывается от планов выделения в самостоятельную компанию «облачного» бизнеса.

Об этом идет речь в пресс-релизе компании, пишет Fortune.

Сообщается, что недавнее расширение ограничений на экспорт современных компьютерных чипов из США в Китай может оказать существенное негативное влияние на способность облачного сегмента продавать продукты и услуги и выполнять условия имеющихся контрактов.

Учитывая эти обстоятельства, Alibaba решила отказаться от полного выделения облачного бизнеса, сосредоточившись на разработке «модели устойчивого роста» подразделения.

Кроме того, компания взяла паузу в осуществлении планов по выводу на биржу сети продовольственных магазинов Freshippo. Интернет-гигант оценивает рыночную конъюнктуру и другие факторы, которые помогут провести успешное IPO.

Вслед за этим сообщением семейный траст основателя Alibaba Group Holding Джека Ма объявил о продаже 10 млн ценных бумаг (ADR) компании на общую сумму около 871 млн долларов.

Как говорится в документах, отправленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, акции будут проданы 21 ноября фондами JSP Investment и JC Properties, которые являются частью траста.

ADR компании подешевели на 9,1% по итогам торгов 16 ноября и теряют 4% на предыдущих торгах в пятницу. С начала этого года их стоимость снизилась на 10,2%.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.