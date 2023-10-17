США усилят ограничения по продаже микросхем в Китай — Finance.ua

США усилят ограничения по продаже микросхем в Китай 17.10.2023, 01:12 — Технологии&Авто

США усилят ограничения по продаже микросхем в Китай

США работают над тем, чтобы воспрепятствовать американским производителям микросхем продавать Китаю полупроводники в обход установленных правительственных ограничений.

Об этом сообщает Reuters.

«США будут принимать меры, чтобы предотвратить продажу американскими производителями своих микросхем в Китай, которые обходят правительственные ограничения», — заявил официальный представитель администрации США.

Новые правила будут добавлены к широким ограничениям США на поставки передовых технологий микросхем и оборудования для производства микросхем в Китай, объявленных в октябре прошлого года.

В Белом доме заявили, что усиливают ограничения на экспорт полупроводников для предотвращения укрепления китайских вооруженных сил за счет американских микросхем и оборудования.

По словам чиновника из Министерства торговли США, чипы для потребительских товаров, таких как ноутбуки, будут освобождены от новых ограничений. Однако компаниям придется уведомлять министерство, когда они выполняют заказы на мощные потребительские чипы.

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США также потребуют сообщать правительству о полупроводниках, характеристики которых несколько ниже порога запрета, прежде чем они будут отправлены в Китай. Правительство будет решать в каждом конкретном случае, представляют ли они угрозу национальной безопасности или могут быть отправлены на другие рынки.

Представители администрации Джо Байдена уведомили Китай о своих планах обновить правила торговли в рамках политики, направленной на стабилизацию отношений между двумя странами.

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Укрінформ По материалам:

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