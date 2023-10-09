Китай строит ядерную подлодку нового поколения — Finance.ua

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Китай строит ядерную подлодку нового поколения

Мир
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Китай строит ядерную подлодку нового поколения
Китай строит ядерную подлодку нового поколения
Китай начинает производство нового поколения ядерных подлодок, которые впервые станут проблемой для США и союзников, поскольку эти субмарины трудно отследить.
Об этом сообщает Reuters.
Аналитики и региональные атташе по вопросам обороны утверждают, что появляется все больше доказательств того, что Китай сделает подлодку с баллистическими ракетами типа 096 до конца десятилетия. А его бесшумность обеспечат российские технологии.
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Исследования, обсужденные на майской конференции в Военно-морском колледже США и опубликованные в августе Китайским институтом морских исследований этого колледжа, предполагают, что за новыми судами будет гораздо труднее следить. По мнению семи аналитиков и трех базирующихся в Азии военных атташе, этот вывод является достоверным.
Подводник в отставке и аналитик военно-морской технической разведки, один из исследователей этой подводной лодки Кристофер Карлсон сказал, что «тип 096 станет кошмаром. Их будет очень, очень трудно обнаружить».
По материалам:
Українська правда
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