Финляндия создаст крупнейший в ЕС резерв запасов из-за ядерных угроз со стороны москвы — Finance.ua

Финляндия создаст крупнейший в ЕС резерв запасов из-за ядерных угроз со стороны москвы Сегодня 09:33

Финляндия создаст крупнейший в Европейском Союзе стратегический резерв запасов на случай чрезвычайной ситуации, поскольку вторжение россии в Украину показало возможные риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Проект, получивший финансирование в размере 242 млн евро от Европейской комиссии, позволит создать стратегический резерв, предназначенный для использования странами Северной и Восточной Европы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Химические, биологические, радиологические или ядерные угрозы более вероятны из-за текущей глобальной ситуации, и это также мотивирует Европейскую комиссию», — сказала Тарья Рантала, руководитель проекта в Министерстве внутренних дел Финляндии.

По ее словам, «это также связано с вторжением россии в Украину».

Рантала добавила, что запасы, которые будут созданы в течение 2024 года в Финляндии, будут включать в себя защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться как службами экстренного реагирования, так и гражданским населением, в том числе в случае пандемий.

Аналогичные запасы создаются также во Франции, Польше и Хорватии. Однако в Финляндии резерв самый большой и охватывает как защитные, так и медицинские материалы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. Идея также состоит в том, чтобы местные власти расширили набор своих навыков, поскольку ЕС ожидает, что Финляндия предоставит «новаторские» знания и опыт, поскольку до конца 2023 года они разрабатывают руководящие принципы по управлению и развертыванию стратегических резервов блока.

Резервы в Украине

Верховная рада в августе поддержала проект закона о реформе государственных резервов. Документ предусматривает разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва.

Документ предусматривает возможность хранения топлива на территории Европы во время войны.

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