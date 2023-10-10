Саудовско-китайское сотрудничество вызвало беспокойство относительно доступа к чипам ИИ — FT Сегодня 23:53

Саудовско-китайское сотрудничество в области искусственного интеллекта вызвало опасения в главном учебном заведении королевства Персидского залива, что эти связи могут поставить под угрозу доступ университета к чипам американского производства, необходимым для работы новой технологии.

Об этом сообщает Financial Times

Американо-китайский математик из Научно-технологического университета короля Саудовской Аравии (KAUST) профессор Цзиньчао Сюй запустил AceGPT в сотрудничестве с Китайским университетом Гонконга и Шэньчжэньского научно-исследовательского института обширных данных.

Этот шаг является частью усилий Саудовской Аравии возглавить региональное развитие технологии ИИ, создавая большие суперкомпьютеры и развертывая LLM, технологию, лежащую в основе генеративных систем искусственного интеллекта, таких как чат-боты.

Вместе с ОАЭ мощная компания Персидского залива стремится конкурировать с компаниями искусственного интеллекта и создавать индивидуальные модели для носителей арабского языка.

Западные официальные лица уже давно выражают обеспокоенность растущей передачей технологий между их традиционными союзниками в Персидском заливе и Китаем.

В частности, США расширили требования к экспортным лицензиям для графических процессоров Nvidia и AMD, не давая китайским компаниям получить доступ к передовым микросхемам, жизненно важным для создания генеративных моделей ИИ. Но администрация Байдена не блокировала экспорт на Ближний Восток.

Економічна Правда По материалам:

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