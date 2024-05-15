Киев запустил сервис «Портал Защитников и Защитниц» — Finance.ua

Киев запустил сервис «Портал Защитников и Защитниц» Сегодня 15:16 — Личные финансы

Киев запустил сервис «Портал Защитников и Защитниц»

Киев первым в Украине запустил сервис « Портал Защитников и Защитниц ». Портал работает в режиме бета-версии и будет обеспечивать прямой доступ ко всем услугам, гарантированным городом киевлянам-защитникам и киевлянкам-защитницам, а также их семьям и семьям погибших.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

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«Этот сервис упростит много процессов для киевлян-защитников и киевлян-защитниц, а также их семей и семей погибших. Одна из основных проблем, с которой они сталкиваются, — распыление информации об их правах и возможностях. Услуг, льгот и дополнительных гарантий — действительно много, но все — у разных структур», — отметила Хонда.

Для чего нужен этот сервис

Главное назначение сервиса — ввести универсальный гибкий сервис, который поможет сделать взаимодействие с городскими учреждениями более оперативным, без дополнительных регистраций и максимально безбарьерным для киевлян-защитников и киевлян-защитниц, а также их семей и семей погибших.

Портал работает по принципу «единого окна». Сейчас на портале уже представлено более 40 различных услуг. В их числе социальные, медицинские, образовательные и другие услуги. Первые 10 услуг можно оформить онлайн. В дальнейшем эти списки будут дополняться.

Человек регистрируется, проходит верификацию и в своем личном кабинете видит, какие городские услуги можно получить".

Справка Finance.ua:

в феврале депутаты Киевсовета увеличили расходы на программу «Защитник Киева» до почти 5 млрд гривен;

в декабре 2023 года в столице была введена программа «Защитник Киева», согласно которой мобилизованные киевляне должны были получить единовременную дополнительную выплату 30 тысяч гривен.



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