Київрада виділила на програму «Захисник Києва» майже 5 млрд грн — Finance.ua

Київрада виділила на програму «Захисник Києва» майже 5 млрд грн Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Київрада виділила на програму «Захисник Києва» майже 5 млрд грн, Фото: КМДА

У четвер, 29 лютого, депутати Київради збільшили видатки на програму «Захисник Києва» до майже 5 млрд гривень.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі

Куди спрямують кошти

Як повідомив Кличко, це кошти, зокрема, на:

матеріально-технічне забезпечення Сил безпеки і оборони;

матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БпЛА та забезпечення Захисників дронами;

реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення (1,5 млрд грн).

«Попередньо в бюджеті на програму було заплановано 1,5 млрд грн, і ми обіцяли фінансування збільшувати. І робимо це. Коригування бюджету для допомоги нашим Захисникам до 5 млрд грн — не останнє. Буде більше!», — наголосив Кличко.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року Київ підготував проєкт бюджету столиці на 2024 рік. Планувалось, що столиця спрямує ще 1 млрд грн на допомогу армії.

У січні цього року Київрада виділила 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів для військових.

У грудні 2023 року у столиці запровадили програму «Захисник Києва», відповідно до якої мобілізовані кияни повинні були отримати одноразову додаткову виплату 30 тисяч гривень. Однак гроші досі не були виплачені. Київ обіцяв виплатити додаткову одноразову матеріальну допомогу мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень до кінця лютого.

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