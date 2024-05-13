Кабмин урегулировал запуск кабинета военнообязанного — Finance.ua

Кабмин урегулировал запуск кабинета военнообязанного Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Кабмин урегулировал запуск кабинета военнообязанного

Кабинет Министров утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, а также урегулировал работу электронного кабинета военнообязанного.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Что предполагает документ

По словам депутата, порядок:

устанавливает процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

определяет порядок проверки действительности военно-учетных документов консульскими должностными лицами иностранных дипломатических учреждений Украины, уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов.

Кроме того, документ регулирует организацию информационного взаимодействия Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных центральных органов исполнительной власти.

А также определяет порядок электронной идентификации в электронных кабинетах, перечень отображаемых в них сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронные кабинеты.

Что известно о реестре «Оберег»

Закон об усилении мобилизации предусматривает возможность для военнообязанных уточнить свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Согласно новому закону, военнообязанные украинцы должны за 60 дней, то есть до 18 июля 2024 года, уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Человек будет видеть о себе в реестре следующую информацию:

ФИО;

вид учета/дата снятия (исключен);

категория учета;

дата рождения;

отсрочка/бронирование/дата окончания;

постановление ВВК/дата ВВК;

звание;

код и наименование военно-учетной специальности;

РНУКНП;

уникальный номер в системе «Оберег»;

ТЦК и СП, где состоит на учете;

находится ли в розыске.

Военнообязанный сможет обновить данные, которые предусмотрены законом — номер телефона, электронный ящик при наличии и место фактического проживания. Информация будет верифицироваться при авторизации через BankID.

Доступ к этим данным будет иметь ТЦК и Служба безопасности Украины. Собирать их будут из разных электронных реестров, при этом самого призывника информировать о сборе информации не будут.

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