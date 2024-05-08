В реестре «Оберег» будут данные о вручении повестки — Минобороны — Finance.ua
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В реестре «Оберег» будут данные о вручении повестки — Минобороны

Казна и Политика
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В реестре «Оберег» будут данные о вручении повестки — Минобороны
В реестре «Оберег» будут данные о вручении повестки — Минобороны
Замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко проинформировала, что в реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если он не обновил данные.
Об этом Екатерина Черногореноко рассказала в комментарии сообществу программистов Dou.ua.
«Уведомление военнообязанных происходит только согласно законодательству — лично и заверено подписью. Все другие методы пока неправомерны», — добавила чиновник.
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Также Черногоренко объяснила, что если некоторые данные «некорректны», человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных.
«В первую очередь мы говорим именно о внесении изменений в контактные данные (номер телефона, электронный адрес и место фактического проживания. — Ред)», — сказала она.
Остальные данные возможно будет со временем изменить и через электронный кабинет.
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«Но пока ситуация такова: менять некорректную информацию о себе нужно в тех службах, которые являются держателями реестров и информации. Условно, если неправильно указаны данные о браке или детях, нужно обращаться в ГРАГС», — отметила заместитель министра обороны.
По ее словам, в мобильном приложении для военнообязанных человек не будет видеть историю изменений по каждому полю с датой, но будет видеть общую дату обновления. Условно — данные обновлены 18.05.2024 года.
Какую информацию человек будет видеть о себе в «Обереге»:
  • фамилия, имя, отчество;
  • вид учета/дата снятия (исключен);
  • категория учета;
  • дата рождения;
  • отсрочка/бронирование/дата окончания;
  • постановление ВВК/дата ВВК;
  • звание;
  • код и наименование военно-учетной специальности;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);
  • уникальный номер в системе «Оберег»;
  • ТЦК и СП, где человек состоит на учете;
  • находится ли человек в розыске.
Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине был запущен электронный реестр военнообязанных «Оберег». В настоящее время доступ к нему есть у Минобороны, Генштаба ВСУ, ТЦК и СП.
По материалам:
suspilne.media
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