В реестре «Оберег» будут данные о вручении повестки — Минобороны Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В реестре «Оберег» будут данные о вручении повестки — Минобороны

Замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко проинформировала, что в реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если он не обновил данные.

Об этом Екатерина Черногореноко рассказала в комментарии сообществу программистов Dou.ua.

«Уведомление военнообязанных происходит только согласно законодательству — лично и заверено подписью. Все другие методы пока неправомерны», — добавила чиновник.

Также Черногоренко объяснила, что если некоторые данные «некорректны», человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или для получения алгоритма для изменения этих данных.

«В первую очередь мы говорим именно о внесении изменений в контактные данные (номер телефона, электронный адрес и место фактического проживания. — Ред)», — сказала она.

Остальные данные возможно будет со временем изменить и через электронный кабинет.

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«Но пока ситуация такова: менять некорректную информацию о себе нужно в тех службах, которые являются держателями реестров и информации. Условно, если неправильно указаны данные о браке или детях, нужно обращаться в ГРАГС», — отметила заместитель министра обороны.

По ее словам, в мобильном приложении для военнообязанных человек не будет видеть историю изменений по каждому полю с датой, но будет видеть общую дату обновления. Условно — данные обновлены 18.05.2024 года.

Какую информацию человек будет видеть о себе в «Обереге»:

фамилия, имя, отчество;

вид учета/дата снятия (исключен);

категория учета;

дата рождения;

отсрочка/бронирование/дата окончания;

постановление ВВК/дата ВВК;

звание;

код и наименование военно-учетной специальности;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП);

уникальный номер в системе «Оберег»;

ТЦК и СП, где человек состоит на учете;

находится ли человек в розыске.

Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине был запущен электронный реестр военнообязанных «Оберег». В настоящее время доступ к нему есть у Минобороны, Генштаба ВСУ, ТЦК и СП.

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