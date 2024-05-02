Приложение заработает 18 мая: в Минобороны объяснили, как будет работать э-кабинет военнообязанных — Finance.ua

Приложение заработает 18 мая: в Минобороны объяснили, как будет работать э-кабинет военнообязанных Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Приложение заработает 18 мая: в Минобороны объяснили, как будет работать э-кабинет военнообязанных

Электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

Об этом в эфире Радио Свобода заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

«18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного… Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам», — отметила она.

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По ее словам, для того чтобы обновить данные в э-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и заполнить необходимые «поля».

«Собственно, с 18 мая у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно — номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах — в ТЦК и СП, через ЦПАУ или через электронный кабинет военнообязанного. Это будет мобильное приложение, его можно будет скачать в App Store и Google Play Market. Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция — авторизоваться, заполнить эти три „поля“ и получить сразу информацию из базы военнообязанных „Оберег“ для того, чтобы посмотреть, какие данные есть по тебе в реестре», — сказала заместитель министра обороны.

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Черногоренко заверила, что для того чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

«Будет возможность делать это дистанционно без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и далее будет работа между военнообязанным и непосредственно сотрудником ТЦК. Обновить эти данные можно будет из любой удобной точки, в том числе из-за границы. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом, может достигать 70−80%, потому что это будет очень удобно», — отметила заместитель министра обороны.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 11 апреля приняла закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы;

16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский;

документ, среди прочего, предусматривает, что мужчины в возрасте 18−60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете призывника;

военнообязанные во время действия военного положения должны постоянно иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию полиции или сотрудников ТЦК.

Радіо Свобода По материалам:

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