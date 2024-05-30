Киев предоставит финансово-кредитную поддержку бизнесу, который производит и ремонтирует дроны — Finance.ua

Киев предоставит финансово-кредитную поддержку бизнесу, который производит и ремонтирует дроны Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Киев предоставит финансово-кредитную поддержку бизнесу, который производит и ремонтирует дроны

Киев предоставит финансово-кредитную поддержку малому и среднему бизнесу в отраслях перерабатывающей промышленности и производства воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования.

Такое решение было принято на пленарном заседании Киевского городского совета 30 мая.

Как отметил заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Валентин Мондриевский, экономический кризис, вызванный войной, не позволяет малому и среднему бизнесу развиваться в полной мере, поэтому Киев оказывает финансово-кредитную поддержку предпринимателям, работающим в стратегических отраслях.

Читайте также Латвия выделит еще 20 млн евро для дроновой коалиции в Украине

«В условиях войны важно сохранить рабочие места, чтобы жители могли продолжать жить в столице. Киев, в частности, оказывает содействие малому и среднему бизнесу и с начала широкомасштабной войны предоставляет финансово-кредитную поддержку предпринимателям», — подчеркнул Мондриевский.

По его мнению, сегодняшние реалии требуют расширения перечня объектов хозяйствования, которые могут получить помощь.

«Именно поэтому Киевсовет принял решение, предусматривающее, что предприятия в отраслях перерабатывающей промышленности и производства воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования тоже могут получить финансово-кредитную поддержку за счет городского бюджета», — добавил депутат.

Читайте также Как производителям дронов получить льготный грант от государства — инструкция

Мондриевский утверждает, что привлечение дополнительных ресурсов в эти отрасли в военное время будет способствовать увеличению объемов производства, модернизации технологий и повышению качества продукции. Это имеет стратегическое значение не только для Киева, но и для государства в целом.

Он отметил, что эта поддержка будет действовать во время военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены.

Справка Finance.ua:

предприятия, производящие дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины;

в Украине открыли завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников;

в Минобороны оценили перспективу дальнейшего производства собственных дронов. Власти хотят привлекать к этому процессу университеты и предприятия. Сейчас в Украине более 200 производителей дронов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.