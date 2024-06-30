Киев попал в десятку худших для жизни городов — Finance.ua

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Киев попал в десятку худших для жизни городов

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Киев попал в десятку худших для жизни городов
Киев попал в десятку худших для жизни городов, Фото: з відкритих джерел
В этом году столица Украины вошла в десятку худших городов для жизни по версии The Global Liveability Index от британского издания The Economist. За год столица Украины опустилась на две позиции.
Об этом говорится в рейтинге The Economist «Самые пригодные для жизни города мира в 2024 году».
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Рейтинг основан на пяти критериях:
  • стабильность;
  • здравоохранение;
  • культура и окружающая среда;
  • образование;
  • инфраструктура.
Исследование проводилось в 173 городах.
Возглавляет рейтинг самых лучших для жизни городов Вена. Столица Австрии получила самые высокие баллы во всех категориях, кроме категории «Культура и окружающая среда» из-за отсутствия крупных спортивных событий.
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В пятерку лидеров также вошли:
  • Копенгаген;
  • Цюрих;
  • Мельбурн и Калгари;
  • Женева и Сидней.
Последние три набрали одинаковое количество баллов.
В то же время в десятку худших для жизни городов попала столица Украины — Киев. Он оказался на 165-м месте, окруженный столицей Венесуэлы городом Каракас и Порт-Морсби — столицей Папуа Новой Гвинеи.
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Наименее пригодной для жизни оказалась столица Сирии — Дамаск.
Напомним, в Украине больше всех зарабатывают киевляне — среднемесячная зарплата в столице достигает 23 500 грн. На второй строчке оказался Львов, чьи жители получают в среднем 21 300 грн в месяц.
По материалам:
Espreso.tv
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