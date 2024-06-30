Киев попал в десятку худших для жизни городов — Finance.ua

Киев попал в десятку худших для жизни городов Сегодня 17:18

Киев попал в десятку худших для жизни городов, Фото: з відкритих джерел

В этом году столица Украины вошла в десятку худших городов для жизни по версии The Global Liveability Index от британского издания The Economist. За год столица Украины опустилась на две позиции.

Об этом говорится в рейтинге The Economist «Самые пригодные для жизни города мира в 2024 году».

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Рейтинг основан на пяти критериях:

стабильность;

здравоохранение;

культура и окружающая среда;

образование;

инфраструктура.

Исследование проводилось в 173 городах.

Возглавляет рейтинг самых лучших для жизни городов Вена. Столица Австрии получила самые высокие баллы во всех категориях, кроме категории «Культура и окружающая среда» из-за отсутствия крупных спортивных событий.

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В пятерку лидеров также вошли:

Копенгаген;

Цюрих;

Мельбурн и Калгари;

Женева и Сидней.

Последние три набрали одинаковое количество баллов.

В то же время в десятку худших для жизни городов попала столица Украины — Киев. Он оказался на 165-м месте, окруженный столицей Венесуэлы городом Каракас и Порт-Морсби — столицей Папуа Новой Гвинеи.

Наименее пригодной для жизни оказалась столица Сирии — Дамаск.

Напомним, в Украине больше всех зарабатывают киевляне — среднемесячная зарплата в столице достигает 23 500 грн. На второй строчке оказался Львов, чьи жители получают в среднем 21 300 грн в месяц.

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