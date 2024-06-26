Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания — Finance.ua

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Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания

Мир
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Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания
Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания
В новом исследовании Julius Baer Group Ltd определили самые дорогие города в мире в 2024 году. В топ-3 вошли Сингапур, Гонконг и Лондон.
Об этом пишет Fortune.com.
Для составления рейтинга в исследовании было рассмотрено около 200 факторов, влияющих на стоимость жизни в городах. Речь идет прежде всего не о базовых расходах, а об уровне расходов на предметы роскоши, брендовую одежду, авто, технику и прочее, необходимые для поддержания высокого стандарта жизни, элитного статуса.

Топ-10 самых дорогих городов выглядит так:

  • Сингапур
  • Гонконг
  • Лондон
  • Шанхай
  • Монако
  • Цюрих
  • Нью-Йорк
  • Париж
  • Сан-Паулу
  • Милан
Рейтинг самых дорогих городов мира для проживания
Сингапур удерживает лидерство в рейтинге второй год подряд. На втором месте расположился Гонконг. Несмотря на это, аналитики отмечают, что Азия теряет статус самого дорогого для проживания региона.
Основной причиной изменений в списке колебания курса валют, поясняет в своем отчете Julius Baer. Более высокие процентные ставки в США оказывают давление на многие азиатские валюты, приводя их к рекордно низкому уровню по отношению к доллару США.
На региональном уровне лидерство перехватывает Европа, Ближний Восток и Африка. Так, на третьем месте самых затратных для жизни городов разместился Лондон.
Кроме того, аналитики отмечают рост стоимости жизни практически во всех входящих в рейтинг европейских городах. К примеру, Цюрих поднялся по сравнению с прошлым годом на 8 позиций, Милан — на шесть, а Париж — на пять. В то же время Дубай опустился до шестого места, хотя и сохраняет лидирующие позиции по стоимости недвижимости.

Что делает Сингапур, чтобы быть номером один

Статус Сингапура как «важного регионального и глобального центра» объясняется такими факторами как стабильная политика, хорошее здравоохранение, низкий уровень преступности и отличный общественный транспорт. Правительство Сингапура также пытается привлечь международный бизнес и состоятельных людей.
Сингапур смягчил пандемийные ограничения раньше Гонконга и нескольких других азиатских городов, что привело к наплыву богатых мигрантов. Это вызвало резкий рост цен на жилье.
Сингапур также является самым дорогим местом в мире для владения автомобилем.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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