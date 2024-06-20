В Киеве «устал» еще один мост: у Кличко отреагировали — Finance.ua

В Киеве «устал» еще один мост: у Кличко отреагировали
В среду, 19 июня, тротуарная часть Воздухофлотского путепровода в Киеве обрушилась на проезжую часть улицы Жилянской и рельсы Борщаговского скоростного трамвая.
Позже в КГГА заявили, что жертв и пострадавших нет. На месте работали необходимые городские службы, «чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения».
«Ремонт путепровода было запланировано начать в 2024 году», — добавили в КГГА.
Глава департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в комментарии ЭП заявил, что причина обрушения тротуара Воздухофлотского путепровода пока неизвестна.
По его словам, информация об аварийном состоянии путепровода в департамент не поступала.
Путепровод находится на балансе КП «Киевдормост». Кандибор говорит, что в этом году КП планировало производить противоаварийный ремонт объекта.
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