Рейтинг городов мира по стоимости жизни для экспатов — Finance.ua

Рейтинг городов мира по стоимости жизни для экспатов Сегодня 18:13 — Мир

Рейтинг городов мира по стоимости жизни для экспатов

Самым дорогим городом для людей, желающих или вынужденных временно сменить место жительства ради работы, второй год подряд избран Гонконг. В то же время самым дешевым назвали столицу Нигерии Абуджу.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Mercer Cost of Living Survey.

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В этом году на позиции в рейтинге повлияли такие факторы, как колебания инфляции и обменного курса, оказывающие непосредственное влияние на заработную плату и сбережения работников, работающих за рубежом.

При этом повышенная экономическая и геополитическая нестабильность, а также локальные конфликты и чрезвычайные ситуации привели к дополнительным расходам в таких областях, как жилье, коммунальные услуги, местные налоги и образование.

Кроме того, в городах с более высоким рейтингом (Гонконг, Сингапур и Цюрих) такие факторы, как дорогой рынок жилья, высокие транспортные расходы и более высокая стоимость товаров и услуг, способствовали повышению стоимости жизни.

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И наоборот, в Исламабаде, Лагосе и Абудже более низкая стоимость жизни международных сотрудников частично была обусловлена ​​обесцениванием местной валюты.

В целом в рейтинг попали 226 городов по всему миру.

ТОП-10 самых дорогих городов мира для экспатов

Гонконг, специальный административный район Китая (0 изменения по сравнению с прошлым годом);

Сингапур (0);

Цюрих, Швейцария (0);



Женева, Швейцария (0);



Базель, Швейцария (0);



Берн, Швейцария (+1);



Нью-Йорк, США (-1);



Лондон, Великобритания (+9);



Нассау, Багамские острова (+1);



Лос-Анджелес, США (+1).



10 самых дешевых городов мира для экспатов

Абуджа, Нигерия (-86);

Лагос, Нигерия (-178);



Исламабад, Пакистан (+3);



Бишкек, Кыргызстан (+1);



Карачи, Пакистан (+4);



Блантайр, Малави (-23);



Душанбе, Таджикистан (+3);



Дурбан, Южная Африка (+1);



Виндхук, Намибия (+4);



Гавана, Куба (+8).



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УНІАН По материалам:

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