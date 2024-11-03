Каждый десятый европеец вынужден экономить на продуктах из-за расходов на жилье (инфографика) — Finance.ua

Каждый десятый европеец вынужден экономить на продуктах из-за расходов на жилье (инфографика) Сегодня 15:09 — Мир

Каждый десятый европеец вынужден экономить на продуктах из-за расходов на жилье (инфографика), Фото: freepik

В течение последнего года более чем каждый десятый европеец вынужден был сократить расходы на продукты питания и основные товары повседневного потребления, чтобы покрыть расходы на жилье.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на отчет New Housing Trend Report 2024, составленный агентством недвижимости RE/MAX Europe.

Результаты отчета

Опрос, в котором приняли участие тысячи человек, показал: за последние 12 месяцев стоимость жилья в Европе выросла в среднем на 54%.

Более трети европейцев (37%) заявили, что хотя они справляются и могут позволить себе оплачивать жилье, с деньгами по-прежнему туго.

Почти пятая часть (19%) заявили, что им тяжело сводить концы с концами.

В среднем европейские домохозяйства тратят 38% своего дохода на оплату аренды или ипотеки и коммунальные платежи, причем самый высокий показатель — у Словении (43%) и Португалии (42%). А жители Швейцарии, например, отмечают меньшую нагрузку (30%).

Европейцы вынуждены экономить на повседневных расходах из-за высокой стоимости жилья

80% участников опроса заявили, что начали сокращать повседневные расходы, чтобы платить за жилье.

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Около 41% респондентов решили экономить на социальных мероприятиях, а 40% сократили расходы на отдых и роскошь.

Около 16% участников опроса заявили, что сократили расходы на питание, причем наибольшая доля — 26% - приходится на Австрию и Финляндию.

Когда сократить расходы недостаточно

15% европейцев сообщили, что были вынуждены прибегнуть к той или иной форме заимствования, чтобы покрыть расходы на жилье. Эта тенденция наиболее ярко выражена в Турции (32%), Болгарии (22%) и Румынии (20%).

Около трети респондентов, воспользовавшихся кредитами, финансируют свои расходы на жилье с помощью кредитных карт , а чуть менее 27% обратились за необходимыми средствами к родственникам и друзьям.

Четверть респондентов воспользовались овердрафтом и чуть меньше (23%) решили обратиться за необеспеченным банковским кредитом для покрытия расходов на жилье.

В условиях неопределенного будущего почти половина (48%) респондентов по всей Европе заявили, что ожидают дальнейшего роста стоимости жилья в ближайшие 12 месяцев.

В ответ на неутешительные прогнозы значительная часть европейцев задумывается о радикальных изменениях: 32% готовы переехать ради более финансово доступной жизни в небольшой город или поселок, а 24% готовы по той же причине переехать за границу. Однако около 21% не готовы к переезду.

18% опрошенных европейцев заявили, что испытывают трудности с оплатой счетов за электроэнергию, особенно высока эта доля в Греции, где 36% жителей сталкиваются с серьезными затруднениями в управлении такими расходами.

В связи с высокими затратами экологические улучшения в доме отошли на второй план для многих семей, для которых в приоритете оплата ближайших счетов, а не долговременная устойчивость.

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По-прежнему более четверти респондентов (27%) рассматривают возможность установки солнечных батарей, и чуть меньше (25%) — установку двойного остекления.

Устройства сбора дождевой воды и тепловые насосы менее приоритетны — лишь пятая часть опрошенных заявила, что рассмотрит возможность их установки.

Почти половина опрошенных заявили, что увеличение государственной поддержки или субсидий могло бы побудить их установить энергосберегающие системы.

Напомним, обновленный Меморандум МВФ по результату пятого пересмотра программы Extended Fund Facility (EFF) не включает обязательства Украины по повышению тарифов на энергоносители.

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